Kinoretter: Lichtburg Wetter braucht dringend Unterstützung

Der Projektor, mit dem sich digitale Filme im Kino zeigen lassen, ist nicht groß, aber sehr teuer in der Anschaffung und Reparatur. Marcus Boenig, Geschäftsführer der Lichtburg, ist froh, dass wieder Filme gezeigt werden können.

Wetter Erst Corona, dann rauscht der Vorführprojektor ab. Die finanzielle Lage des Kulturvereins ist nicht rosig. Nun werden Sponsoren gesucht.

Der Gang zum Briefkasten wird für Lichtburg Geschäftsführer Marcus Boenig in den kommenden Tagen schwieriger sein, als sonst. Der Grund: Er erwartet eine saftige Rechnung für den Kulturverein und Betreiber des einzigen Kinos in Wetter.

Gerät vor zwei Wochen abgerauscht

Es war vor etwa zwei Wochen, als das digitale Vorführgerät im Lichtburg-Kino plötzlich den Geist aufgab. „Wir haben den Projektor 2013 gekauft, nachdem wir bei der Kinoretter-Aktion 2012 genug Geld eingenommen hatten und eine Förderung für die Umstellung aufs Digitale bekommen haben“, erinnert sich Boenig. Seitdem ist er regelmäßig gewartet worden.

Schwierige Ersatzteilsuche

Doch nun hat der Apparat den Geist aufgegeben. „Ersatzteile zu bekommen, war nicht einfach. Die werden nämlich nicht mehr hergestellt. Ich habe alles abtelefoniert, sogar bis Zypern reichten die Anrufe“, schildert Boenig. Doch dem elf Jahre alten Gerät war mit regulärem Ersatz nicht mehr zu helfen. „Letztlich habe ich einen Anbieter gefunden, der mir eine Adaption für den Projektor angeboten hat“, so der Lichtburg-Geschäftsführer. Dieser Anbieter sitzt in Erkrath und somit war die Anreise auch nicht zu weit.

Zukunftsinvestition

Inzwischen ist das Ersatzteil im Projektor verbaut und seit Donnerstagabend können wieder Filme gezeigt werden. „Das Gute daran ist, dass die Adaption ein kompatibles Modul ist, das bei weiteren Reparaturen angedockt werden kann“, so Boenig. Eine Investition in die Zukunft also. Da nun alles wieder funktioniert, sollen auch die Filme, die ausfallen mussten, nachgeholt werden, wie beispielsweise die Dokumentation „Krähen“.

Hohe Kosten

So viel zu den guten Nachrichten. Nun kommt die schlechte: Es gibt einen Kostenvoranschlag für die Reparatur und die könnte mit 15.000 zu Buche schlagen. „Das sind Kosten, die können wir als Verein nicht mehr allein stemmen“, erklärt der Vorsitzende Ekkehard Meinecke. „Da es eine Investition nach Verschleiß ist, gibt es auch keine Fördertöpfe, die wir anzapfen könnten.“ Geschäftsführer Boenig stimmt ihm zu: „Durch die finanziellen Belastungen durch Corona, wird die Luft, die wir uns davor in den letzten Jahren erarbeitet haben, uns genommen. Unsere Liquidität ist dünn“, gibt er offen zu.

Kinoretter neu aufgelegt

Doch die Hände in den Schoß legen, will die Lichtburg natürlich nicht und hofft erneut, wie schon 2012, auf Hilfe von Kulturfreunden. „Wir wollen die Kinoretter neu installieren und hoffen, dass wir so Spenden generieren können, mit denen wir die Reparatur bezahlen können“, so Boenig. „Jede Spende ist uns willkommen, von kleinen und großen Beträgen, von Privatpersonen und Unternehmen.“ Vorstellen kann sich der Kulturverein auch, dass Firmen, die der Lichtburg wohlgesonnen sind, beispielsweise Sponsorenveranstaltungen einkaufen, wie es bereits vor zwölf Jahren der Fall war. „Wir sind für alles offen“, erklärt Boenig.

Spendenkonto

Wer die Lichtburg unterstützen und spenden möchte, kann dies unter der IBAN DE61454500500006270250, Verwendungszweck: „Kinorettung“ machen oder sich direkt an die Lichtburg, Kaiserstraße 94, in Wetter, Tel. 02335 913667, wenden. Mehr zum Programm und Konzept der Lichtburg gibt es unter https://www.lichtburg-wetter.de/

