Kirche aus der Freiheit ziert das Pegelhäuschen in Wetter

Wetter. Sieben Jahre ist es her, dass der Ruhrverband das Pegelhäuschen am Ruhrtalradweg von einem Künstler gestalten ließ. Nun war es wieder soweit.

Mit Vandalismus und wilden Spray-Attacken an Fassaden sieht sich der Ruhrverband nahezu täglich konfrontiert. Vor allem Pegelhäuschen an häufig genutzten Rad- und Spazierwegen oder in unmittelbarer Nähe beliebter Treffpunkte werden regelmäßig Ziel von Übergriffen. So war es lange Zeit auch am Pegelhäuschen an der Wasserstraße im Schöntal.

Professionelle Gestaltung

Am dortigen Pegel Wetter, dem amtlichen Hochwasserwarnpegel für die untere Ruhr, der zudem sowohl für den Betrieb von Harkort- und Hengsteysee als auch für die Steuerung der Ruhrverbandstalsperren wichtige Daten liefert, griff das Wasserwirtschaftsunternehmen deswegen bereits im Jahr 2003 zum Konzept „Graffiti gegen Graffiti“ und beauftragte den Künstler Sascha Webering mit der Aufgabe, das direkt am Ruhrtalradweg gelegene Pegelhäuschen professionell zu gestalten.

Wind, Wetter, Vandalismus

Der Ruhrverband hoffte damals, dass sich andere Sprayer an den „Ehrenkodex“ der Szene halten würden, nach dem das Werk eines anderen Sprayers nicht übersprüht werden darf. Das Konzept bewährte sich – und das professionelle Kunstwerk am Pegelhaus blieb lange Zeit unberührt.

Herdecke Wetter Ruhrverband erneuert auch die Info-Tafeln Im Zuge der Neugestaltung des Wand-Kunstwerkes wurden auch die Informationstafeln am Pegelhäuschen erneuert. Sie informieren Passanten und alle weiteren Interessierten über die Bedeutung der Pegel für die Talsperrensteuerung des Ruhrverbands und die Funktionsweise der installierten Messeinrichtungen.

Doch jetzt griff derselbe Künstler erneut zur Spraydose. Der Grund: Nach nunmehr 16 Jahren hatten Wind, Wetter und auch Vandalismus doch ihre Spuren hinterlassen, so dass der Ruhrverband Sascha Webering erneut kontaktierte und mit der Fassadengestaltung beauftragte.

Neben der evangelisch-reformierten Kirche Wetter-Freiheit in Alt-Wetter schmücken nun seltene Tierarten des Ruhrtals die Fassade des Pegelhauses. Die dominierende Farbe des kunstvollen Wandschmucks ist Blau. Darüber hinaus wurde das Kunstwerk noch moderner und farbenfroher.

Der Ruhrverband hofft auch für die Neuauflage von „Wetters schönstem Graffiti“ darauf, dass der Ehrenkodex-Effekt der Sprayerszene lange anhalten wird.