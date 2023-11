Kirche bietet Raum gegen Einsamkeit in der dunklen Zeit

Wetter Einsamkeit und Trauer sind gerade im Herbst und Winter für viele Menschen ein Problem. Pfarrer Karsten Malz will dem begegnen.

Im Laufe dieser Woche hörte ich im Auto zufällig eine Radiosendung, in der es darum ging, dass Menschen, die keine Partnerin und keinen Partner haben, dies in den Herbstmonaten besonders vermissen. Da gab es diverse Interviews. Und es gab auch wissenschaftliche Erklärungen, warum das Gefühl von Einsamkeit im Sommer in der Regel viel weniger ausgeprägt ist als im Herbst.

Tod spielt eine große Rolle

Die dunkle Jahreszeit hat jetzt begonnen, so heißt es oft. Es ist trüb, nichts wächst mehr, die Bäume verlieren ihre Blätter. Und wenn ich die Feiertage im November betrachte, dann spiegelt sich das Dunkel auch hier wider: Allerheiligen, Volkstrauertag, Totensonntag. Tage sind das, an denen der Tod eine große Rolle spielt. Und Tod bedeutet Trennung und oftmals auch Einsamkeit.

Hoffnungsfrohe Botschaft

Aber in diesem Dunkel gibt es aus christlicher Sicht eine Hoffnungsbotschaft. Die Botschaft nämlich, dass Tod und Dunkelheit nicht das letzte Wort haben. Eine hoffnungsfrohe Botschaft ist das, die aber Einsamkeit und Trauer keineswegs von jetzt auf gleich vertreibt. Und so ist es wichtig, dass wir als Kirchen nicht nur diese Botschaft verkündigen, sondern auch Räume bieten und Anlaufstelle sind für Menschen mit ihrer Einsamkeit und Trauer und ihrer Suche nach Gemeinschaft. Menschen Hoffnung machen, die sie durch die dunklen Stunden auch und gerade in der dunklen Jahreszeit trägt, in Wort und Tat für andere da sein.

Begegnungen suchen

In der Radiosendung, von der ich zu Anfang sprach, war schließlich davon die Rede, dass es natürlich auch in der Verantwortung des Einzelnen liegt, aktiv nach Begegnung zu suchen. Und dazu möchte ich ebenfalls motivieren, dass wir uns nicht verkriechen, nicht in unser Schneckenhaus zurückziehen, sondern uns eine Chance geben, Gemeinschaft zu erleben. Das kann an ganz verschiedenen Orten der Fall sein, unsere Kirchengemeinden gehören zweifelsohne dazu.

