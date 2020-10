Aktion Kirche in Ende verkauft Platz auf Schindeln vom neuen Dach

Ende. Eine alte Dachschindel mit Namenseintrag und Datum hat die Evangelische Kirchengemeinde in Herdecke-Ende auf eine besondere Idee gebracht.

Mit einer kreativen Idee möchte die Evangelische Kirchengemeinde Ende die Dachsanierung der Dorfkirche finanzieren. Die Schindel, mit denen das Dach des Kirchenschiffes neu verkleidet wird, sollen verkauft werden.

Auf ihnen können Bürgerinnen und Bürger nun ihren Namen und Geburtsdatum eingravieren lassen, so die Kirchengemeinde. Für jede beschriftete Schiefer-Schindel bittet die Gemeinde um eine Spende von 25 Euro.

Anstoß für diese Idee war ein besonderer Fund bei den Sanierungsarbeiten: Sabine Balslink, Mitglied des Kreativkreises der Gemeinde, entdeckte auf einer entfernten Schindel des alten Dachs eine Gravur (siehe Bild): Dort war „Paul, 23.4.52“ eingeritzt. Pfarrerin Dörte Godejohann beschreibt die Entdeckung so: „Als die Dachdecker das marode Dach der Ender Dorfkirche abdeckten, ließen sie einige Schindeln vorsichtig nach unten. Der Kreativkreis wollte aus den alten Schiefer-Schindeln etwas Hübsches gestalten.“

Schindel selbst gravieren

Die Idee mit der beschrifteten Schindel will der Kreativkreis nun nachbilden. Nachdem auch Architekt und Dachdecker ihr Einverständnis gaben, soll die Idee nun verwirklicht werden. Es muss nur beachtet werden, dass die Schindeln in der Mitte beschriftet werden, da die Dachdecker sie später noch in die passende Form bringen müssen. Dabei können die Ränder der Schindel noch abbrechen. Die beschriftete Seite kommt dann nach innen.

Inzwischen sind die Arbeiten am Dach der Dorfkirche Ende fortgeschritten. Das Holzwerk sei wieder instand. In den kommenden Wochen werde das Dach des Kirchenschiffs neu verkleidet.

Zuvor bietet die Kirchengemeinde den Bürgerinnen und Bürgern an, sich oder eine andere Person auf einer Schindel zu „verewigen“. So können zum Beispiel die Namen der Kinder oder Enkel, ein Segen oder der Name eines verstorbenen Menschen eingraviert werden.

Wer Interesse habe, könne den Text entweder persönlich im Gemeindeamt vortragen oder einen Brief oder E-Mail an gemeindeamt@ev-kirche-ende.de senden. Der Text darf maximal 80 Zeichen haben. An folgenden Terminen können die Schindeln auch selbst im Pfarrer-Niemann-Haus, Kirchender Dorfweg 44, beschriftet werden: Samstag, 31. Oktober, von 16 bis 17.45 Uhr sowie Sonntag, 1. November, 11.15 bis 12 Uhr.

Die Spende von 25 Euro soll auf folgendes Konto überwiesen werden: Ev. Kirchengemeinde Ende, DE 71 4505 0001 0003 0512 81, Stichwort: Spende Kirchendach Schindel.

