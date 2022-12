Kirchen-Kolumne: Krieg, Krisen und kein Trotzdem-Weihnachten

Dennis Sommer ist Pastor in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Grundschöttel

Dennis Sommer schreibt als Pastor in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Grundschöttel, mit welchem Gefühl er nun Weihnachten feiert.

Und Weihnachten? Kann man das machen?



Diese Frage habe ich letztens in meiner Gemeinde bewegt. Kann man so Weihnachten feiern? Mit „so“ meine ich all die Konflikte, Krisen und Kriege in der Welt. Mich ärgert das erstmal schon, dass ich überhaupt das Gefühl habe, ich müsste mir das erlauben. Ich fühle mich da nicht frei. Aber wieso? Ja, ich könnte jetzt voll durchziehen, Weihnachten feiern, weil ich das verdient habe. Mein Jahr 2022 war anstrengend genug. Da habe ich mir feiern schon verdient. Das höre ich auch von Leuten in meiner Gemeinde und generell um mich herum. Und ja es ist wahr. Weihnachten feiern ist eine Möglichkeit mir was gutes zu tun. Egal welche Traditionen ich habe oder welche besonderen Momente ich mir wünsche. In ihnen liegt etwas Gutes für mich: Mit Freundinnen und Freunden auf einen Weihnachtsmarkt gehen. Mit einem Kakao einen Weihnachtsfilm gucken. Mit der Familie ein besonderes Essen genießen. Das ist gut. Das tut meiner Seele gut. Da atme ich ich durch oder auf oder ruhe aus von der Anstrengung.





Zurück zu meinem Ärger. Mich ärgert, dass ich meinen Genuss, mein Aufatmen und Ausruhen mit einem „trotzdem“ formulieren muss. Weil ich und mein Genuss nicht mithalten können mit Krieg. Die Krisen dieser Welt, die Ungerechtigkeiten und Gräueltaten meiner Mitmenschen in anderen Ländern dürfen mich nicht kalt lassen. Da will ich und sollte ich hinschauen, etwas tun und nicht bloß zuschauen; geschweige denn einfach feiern. Ich realisiere, dass in meinem Ärger der Wunsch steckt, dass es allen anderen auch so gut geht wie mir. Oder zumindest, dass sie auch aufatmen, ausruhen und genießen können.







Aber das ist nicht so. Es ist wirklich absurd, wenn ich die Lebenssituationen von mir und Menschen im Iran oder in der Ukraine vergleiche. Da komme ich tatsächlich nicht mit. Und aus meinem „trotzdem“ wird auf einmal eine Ohnmacht. Ich fühle mich passiv. Nichts geht mehr. Was nun? Weihnachten trotzdem? Weihnachten absagen?





Da beginnt es einen Montag zu schneien. Ich erinnere mich an viele Schneemomente der Weihnachtszeit. Ich erinnere mich an diese besondere Stille, die Ruhe, die ein Schneefallen mit sich bringt, das Aufatmen in der klaren Luft und der Genuss der vielen schönen Moment, die ich mit Schnee verbinde. Der Schnee hat etwas Friedvolles. Das ist es. Der Schnee erinnert mich an Frieden. Und da bin ich doch bei Weihnachten. Weihnachten, das ich feiere, weil ich doch daran glaube, dass es möglich ist, dass es Frieden für alle Menschen gibt. Nicht im Dezember, nicht sofort. Aber in mir beginnt wieder etwas, was ich Glauben nenne. Dieses Weihnachten ist die Erinnerung, dass dieser Jesus eine Hoffnung auf Frieden in diese Welt setzte. Seine Idee war, dass alle Menschen ausruhen, aufatmen und genießen können. Ich habe mich entschieden. Ich feiere doch Weihnachten. Kein Trotzdem-Weihnachten, sondern ein Und-Weihnachten. Ausruhen, aufatmen, genießen, weiter daran glauben, dafür aufstehen und etwas dafür tun, dass Frieden auf Erden wird.

