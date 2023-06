Kirchentag-Erfahrung: In uns allen wohnt etwas Göttliches

Schlussgottesdienst beim 38. Evangelischen Kirchentag in Nürnberg, an dem auch die Leska Meyer aus Herdecke teilnahm.

Es ist 9 Uhr am Samstagmorgen und ich laufe schnellen Schrittes durch Nürnberg. Mein Ziel: Eine Bibelarbeit auf dem Messegelände des Evangelischen Kirchentages 2023. Ich bin ein bisschen stolz auf mich, weil ich an diesem Tag pünktlich aus dem Bett gekommen bin. Und ich freue mich auf einen geistlichen Impuls zum Start in den Tag.

Überfüllter Saal

In der Messehalle angekommen, halte ich Ausschau nach dem richtigen Saal und sehe dort schon aus der Ferne eine Traube von Menschen vor der Tür stehen. „Saal überfüllt!“ ein Jugendlicher hält ein großes Schild in die Höhe. „Mist, denke ich mir!“ Aber das kann einem auf dem Kirchentag immer wieder passieren. Obwohl im Alltag so mancher evangelischer Kirchraum eher schlecht besucht ist, ziehen die Kirchentage mit ihren prominenten Theologen, Denkern, Politikern und anderen Gäste Tausende von Menschen an. So wechsle ich schnell die Richtung und steuere die nächste Möglichkeit an, die in Reichweite ist.

Bibelarbeit

Auf diese Weise lande ich völlig unbeabsichtigt beim geistlichen Morgenimpuls eines christlichen Musikers, von dem ich noch nie gehört habe. Aber ich lasse mich darauf ein und will mal überrascht werden. Tatsächlich ist die Bibelarbeit, die dann folgt, ein Highlight meiner Tage in Nürnberg. Auch eine Woche später klingt in mir noch dieser Satz aus dem Lukasevangelium nach, von dem er gesprochen hat: „Das Reich Gottes kommt nicht einfach so von außen, es ist schon in euch!“

Gott in mir

Tief in mir schlummert irgendwo etwas Göttliches. Etwas, das höher und besser und schöner ist, und mich mit meinem Herrn und Schöpfer verbindet. Dieser Gedanke lädt mich ein, regelmäßig in mein Herz und meine Seele zu horchen. Ich atme tief ein und beschäftige mich einen Augenblick nur mit dem Gedanken: Gott ist in mir! Alles andere lasse ich los und bin einfach nur, wer ich bin. Als ich auf dem Kirchentag nach einer Stunde aus dem Messeraum hinausgehe, fühle ich mich gut. Um das Reich Gottes in mir entdecken zu können, brauche ich manchmal Ruhe und Zeit, um einfach nur zu sein. Und wenn es nur eine Stunde am Samstagmorgen ist. Jetzt ist die Zeit! Ganz nach dem Motto des vergangenen Kirchentages!

Leska Meyer ist Pfarrerin in den evangelischen Kirchengemeinde in Herdecke und Volmarstein.

