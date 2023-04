Kirmes, Ritterspiele und Eiertanz: Tipps für die Ostertage

Ennepe-Ruhr. In Wetter und Herdecke bestimmen die Osterfeuer den Veranstaltungskalender. In den Nachbarorten gibt es lohnenswerte Alternativen.

Vier Tage frei – viele freuen sich auf Karfreitag und das Osterwochenende. Während in Wetter und Herdecke am Samstag, 8. April, nach der Corona-Pause wieder die Brauchtums-Feuer im Mittelpunkt stehen, gibt es in der nahen Umgebung einige interessante Angebote für einen Ausflug.

Mittelalterlicher Mark

An der Stadtgrenze Herdecke-Hagen-Dortmund zieht wieder das Mittelalter ein: Zum zehnten Mal findet nun an der Hohensyburg vom 8. bis 10. April wieder ein großes mittelalterliches Spektakel mit Ritterturnier und allerlei Show sowie einem Mitmachprogramm statt. Auf den Wiesen unterhalb der Burgruine in Syburg stehen mehr als 100 Stände und Zelte, in denen es um mittelalterliches Handwerk, ritterliches Brauchtum und Krämerei geht. Auf dem mittelalterlichen Markt wird gehandelt, gearbeitet und beköstigt wie vor 600 Jahren. Auf zwei Schauplätzen spielen Musikformationen des Mittelalters. Außerdem vollführen Gaukler und Narren Kunststücke, Artisten zeigen ihr Können. Für die Kleinsten gibt es Kinderaktionen, historische Karusselle und Theater.

Zu den Höhepunkten zählen Ritterturniere, bei denen „die letzten Ritter der Erdenscheibe“ im Kampf mit Schild und Lanze und hoch zu Ross einen Sieger ermitteln. Zweimal am Tag, um 13 und um 16.30 Uhr, steigen die Ritter aufs Pferd, sie zeigen dann Geschicklichkeits- und Kampfübungen. Zwischen den Reitshows dürfen sich die Gäste über vielfache Unterhaltung freuen. Gaukler, Spielleute und Minnesänger treten auf. Musikanten wie die „The Sandsacks“ und „Duo Obscurum“ spielen auf der hölzernen Bühne ihre Melodien aus alter Zeit, und Gaukler wie Lupus und Tamino geben ihr Bestes.

Die Zeiten: Das Mittelalter-Spektakel läuft Samstag bis Ostermontag von 11 bis 19 Uhr, bei mildem Wetter am Samstag und Sonntag bis 20 Uhr. Eintrittspreise: Erwachsene zahlen 15, Kinder 5, mittelalterlich gekleidete Gäste 10 Euro (Familien zahlen nur für das erste Kind, für alle weiteren und für Kinder im Vorschulalter ist der Eintritt frei). Parkplätze sind direkt neben dem Gelände (öffentliche Parkplätze am Spielcasino). Info: www.suendenfrei.tv

Eiertanz in Witten

Wer sich nach dem österlichen Festessen die Beine vertreten möchte, hat dazu Ostersonntag auf der „Eiertanz“-Party in der Werkstadt die beste Gelegenheit. Hier begrüßen echte Partyhasen den Frühling. DJ Rare versetzt die Gäste in Tanzlaune und gibt ihnen bombastische Beats auf die langen Ohren. Wann? Ostersonntag, ab 22 Uhr, der Eintritt an der Abendkasse beträgt 8 Euro. Einlass ab 18 Jahren.

Wo? In der Werkstadt Witten, Mannesmannstr. 6.

Osterkirmes in Hagen

Wenn sich auf dem Höing in Hagen die bunten Karussells drehen und der Geruch von Zuckerwatte und Popcorn in der Luft liegt, ist wieder Kirmes. Ostern steht vor der Tür und damit auch die beliebte Familien–Osterkirmes auf dem Otto-Ackermann-Platz in Hagen. Von Samstag, 8. April, bis einschließlich, Sonntag, 16. April, laden neun Tage lang zahlreiche attraktive Fahrgeschäfte und Buden zum vergnüglichen Rummelspaß für Groß und Klein ein. Neben Klassikern wie Autoscooter oder Break-Dance, lockt die Hagener Osterkirmes in diesem Jahr mit zwei neuen Attraktionen: Nach vielen Jahren Unterbrechung wird es nun wieder ein Riesenrad dort geben. Das 26 Meter hohe Fahrgeschäft ist nagelneu und wird mit seinen 16 Gondeln den Passagieren spektakuläre Rundblicke über die Stadt ermöglichen. Ebenfalls Premiere auf der Kirmes feiert die Neuheit „Robotix-Battle of the Titans“. Hier werden die Fahrgäste in zehn Metern Höhe in sechs verschiedene Richtungen katapultiert.

Die Kirmes ist ab Samstag, 8. April bis einschließlich, Sonntag, 16. April, jeweils von 14 bis 23 Uhr auf dem Otto - Ackermann - Platz, Festplatz Höing in Hagen, geöffnet.

