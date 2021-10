Nachhaltigkeit Kita-Kinder in Wetter sorgen für Sauberkeit

Wetter. Die Kinder im Familienzentrum Grundschöttel lernen, wie Müll richtig getrennt wird und warum Alt-Papier viel zu schade ist zum Wegwerfen.

Im September und Oktober drehte sich bei den Vorschulkindern des Familienzentrums Kinderarche aus Grundschöttel alles um das Thema „Müll“.

Die sogenannte „lästigste Sache der Welt“ ist im Alltag überall zu treffen: Leere Marmeladengläser, Zeitungspapier, Konservendosen, Joghurtbecher, Kartoffelschalen, leere Batterien und vieles mehr. Leider lässt sich Müll jedoch auch häufig dort finden, wo er gar nicht hingehört und wo er großen Schaden anrichten kann – nämlich in der Natur. „Was können wir tun?“, fragten sich Erziehende und Kinder.

Die 14 Vorschulkinder haben nicht nur Müll im Wald gesucht, gesammelt und überlegt, warum Glasscherben und Plastik für Tiere und Bäume schädlich sind. Sie haben den gefundenen Müll auch gelernt richtig zu sortieren. Und zwar ordnungsgemäß in die Papier-, Glas-, Rest-, Bio- und Plastiktonne. Das war gar nicht so einfach. Wohin gehört zum Beispiel Watte oder ein kaputtes Telefon? Darüber hinaus haben die Kinder Wissenswerts über das Thema Recycling erfahren und warum das Trennen überhaupt eine so große Bedeutung hat.

Um den Prozess der Aufbereitung zu verdeutlichen, haben sie aus alten Zeitungen und selbst gesammeltem Papiermüll aus der Kita neues Papier hergestellt. Wie in einer echten Recyclingfabrik wurden die Papiere sortiert, Fremdkörper entfernt, mit der Hand geschreddert und gewaschen. Aus dem Papierbrei wurden mit Schöpfrahmen neue Papiere gewonnen.

Durchgeführt wurde das Müllprojekt gemeinsam mit der Natur- und Umweltpädagogin Janina Peitz von Grünschnabel, die Kindern gerne die Bedeutung von Nachhaltigkeit näher bringen will. „Man kann nicht früh genug damit beginnen, Kindern die Bedeutung von Ressourcenverschwendung zu vermitteln und verantwortungsvolles Handeln zu stärken“.

Zum Abschluss des Müllprojekts unternahmen die angehenden Müllexperten einen Ausflug zum Stadtbetrieb in Wetter. Dort führten die beiden Mitarbeiter Nabert und Kurbasevic die Kinder über das Gelände des Wertstoffhofs und erklärten ihnen die einzelnen Sammelcontainer. Angesichts der vielen weggeworfenen Computer, Handys, Kaffeemaschinen, Glühbirnen Co staunten die Kinder nicht schlecht. Am Ende der sehr kindgerechten Besichtigung durfte die Müllabfuhr natürlich nicht fehlen. Jedes Kind durfte sich einmal auf das Trittbrett des stehenden Müllwagens stellen.

Das nachhaltige Kitaprojekt hat gezeigt, dass Kinder großes Interesse am Thema Müll besitzen. Das Gefühl der Welt etwas Gutes zu tun, indem nicht nur Müll aufgesammelt, korrekt sortiert, sondern auch von Grund auf möglichst vermieden wird, ist für sie bedeutsam. Bleibt zu hoffen, dass viele Menschen das Engagement unterstützen und als gutes Beispiel voran gehen.

Wichtiges Wissen Die wird immer weiter zurückgedrängt. Die Natur- und Umweltpädagogik erkennt die Wichtigkeit rund um ökologisches Handeln. Sie versucht mit gezielten Methoden, Menschen unterschiedlichen Alters das notwendige Wissen zu vermitteln. Das schließt Jungen und Mädchen im Kindergartenalter ausdrücklich ein. Auch an den Schulen spielt Nachhaltigkeit und Ressourcen-Schonung eine Rolle.

