Kleine Mobilfunknetze für Industrie im EN-Kreis großes Thema

Wetter. Einen Workshop über Campusnetze boten EN-Agentur und Stadt Wetter jetzt heimischen Unternehmen an. Denn die kleinen Netze bieten große Vorteile.

„5G-Campusnetze“ - also geografisch begrenzte, lokale und für besondere Anforderungen wie industrielle Kommunikation angepasste Mobilfunknetze – sind auch für Unternehmen im Ennepe-Ruhr-Kreis ein Thema. Die Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr hat darauf mit einem Veranstaltungsangebot reagiert. Schauplatz des eintägigen Grundlagenworkshops war das Unternehmen Abus.

Voraussetzungen und Umsetzung

Auf dem Programm stand dabei ein Überblick, was Campusnetze sind, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen und wie das Umsetzen zu planen ist. Es ging zudem um Betreibermodelle, Kosten und den Mehrwert in der industriellen Wertschöpfung sowie Hinweise, wie erste Schritte für eigene Vorhaben aussehen könnten und welche Partner hierfür ansprechbar wären. „Ohne Frage sind 5G-Campusnetze für Anwendungen in verschiedenen Industriebereichen attraktiv. Sie gelten als Wegbereiter für die Fabriken der Zukunft, in denen eine technologisch deutlich anspruchsvollere Kommunikationsinfrastruktur vorhanden sein muss“, erläutert Brigitte Drees von der EN-Agentur. Sie organisierte das Angebot gemeinsam mit der Stadt Wetter und im Rahmen des Kooperationsprojektes „Produktion.Digital.Südwestfalen“.

Flexibler und effektiver

„Wir sorgen mit kontinuierlichen Kontakten zu Providern und anderen Akteuren sowie mit Förderprogrammen dafür, dass die Glasfaserinfrastruktur als wichtige Grundbedingung für 5G vor allem auch in den Gewerbegebieten weiter ausgebaut wird“, sagt Peter Uphoff, Wirtschaftsförderer und Breitbandansprechpartner der Stadt Wetter.

Firma Abus als Beispiel

Ein Aspekt, den viele Unternehmen im Ennepe-Ruhr-Kreis bereits im Blick haben. Beispielhaft erläuterte Bereichsleiter Carsten Pietruck von Gastgeber Abus den gut 20 Teilnehmern, welche technologischen Innovationen sein Arbeitgeber schon nutzt und auch für die Zukunft plant. Bürgermeister Frank Hasenberg begrüßte die Workshopteilnehmer und folgte den Ausführungen von Carsten Pietruck mit großem Interesse. Mit Michael Dolny war ein Digitalexperte der SIHK mit dabei. Im Anschluss fand noch ein Rundgang durch die „Abus Security World“ statt.

Das sind Campusnetze Campusnetzwerke sind Datennetzwerke, die lokal begrenzt sind, beispielsweise auf ein Firmengelände, Uni-Campus oder einzelne Gebäude. Diese Netzwerke erleichtern Unternehmen beispielsweise die Vernetzung ihrer Maschinen untereinander. Die Reaktionszeit in diesem internen Netzwerk ist meist sehr gering, so dass die Maschinen untereinander oder auch mit einem Rechenzentrum ohne Verzögerung miteinander kommunizieren. Durch die lokale Begrenzung der Netzwerke gibt es eine große Datensicherheit, eine sehr schnelle Datenübertragung und ein zuverlässiges Netz.

