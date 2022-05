Klimaschutz-Aktion: Stadtradeln von Wetter nach Berlin

Daumen hoch für nachhaltigen Klimaschutz: Bürgermeister Frank Hasenberg, Klimaschutzmanager Niklas Kuhr und Sarah Schölling (Leitung Stadtmarketing) begrüßten den Stadtradeln-Botschafter Rainer Fumpfei am Rathaus in Wetter.

Wetter. Die Botschaft aus Wetter ist übergeben, jetzt muss sie vom Stadtradeln-Botschafter nur noch richtig zugestellt werden.

Ein Diplomat zu Gast in der Harkortstadt: Am Freitag begrüßten Bürgermeister Frank Hasenberg, Klimaschutzmanager Niklas Kuhr und Sarah Schölling (Leitung Stadtmarketing) den Stadtradeln-Botschafter Rainer Fumpfei am historischen Rathaus an der Kaiserstraße. Seit Montag läuft die diesjährige Stadtradeln-Aktion, bei der auch die Stadt Wetter wieder teilnimmt.

Um die lokalen Stadtradeln-Kampagnen im Bundesgebiet zu unterstützen, fährt Fumpfei von Baden-Württemberg bis Berlin und wirbt bei den Städten und Kreisen für mehr Radverkehrsförderung. Dabei sorgt er auch für einen interkommunalen Austausch: Jede Kommune gibt ihm eine Botschaft für seinen nächsten Halt mit. So übergab der Botschafter Bürgermeister Hasenberg am Freitag eine Grußbotschaft seines Amtskollegen Claus Jacobi aus Gevelsberg. Für den nächsten offiziellen Botschafter-Empfang gab Bürgermeister Hasenberg dem Rad-Diplomaten einen Grußbrief für den Bürgermeister in Voerde mit – mit herzlichen Grüßen vom Ennepe-Ruhr-Kreis an den Niederrhein. Für die Tagesetappe nach Voerde konnte sich Fumpfei noch über ein schokoladiges Präsent aus Wetter freuen.

Die Aktion Stadtradeln läuft noch bis Sonntag, 5. Juni. Anmeldungen sind noch möglich unter www.stadtradeln.de/wetter-ruhr.

Am Freitag wurde auch der symbolische Staffelstab (eine silberne Fahrradpumpe) von einer Wetteraner Delegation in Gevelsberg übergeben. Den hatten die Radfahrer aus der Harkortstadt am Mittwoch von den Herdecker Staffelfahrern überreicht bekommen. Die Stadtradeln-Staffelfahrt führt in Tagesetappen einmal durch alle Städte des Ennepe-Ruhr-Kreises und endet am 2. Juni in Witten.

