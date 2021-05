Klimawandel: Wie Wirtschaft Teil der Lösung werden kann

Ennepe-Ruhr. Das Thema „Klimakatastrophe“ steht im Mittelpunkt einer Online-Veranstaltung mit Maximilian Lochner von der Uni Witten/Herdecke.

Die Bürgeruniversität wird digital und beschäftigt sich mit dem Thema „Klimakatastrophe“: Maximilian Locher, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Kulturtheorie und Management an der Universität Witten/Herdecke stellt am Mittwoch, 26. Mai, ab 20 Uhr seine Ideen dazu digital per Zoom vor. Wer bei der kostenfreien Veranstaltung zuhören und mitreden möchte, kann sich bei der Volkshochschule Witten/Wetter/| Herdecke online über www.vhs-wwh.de, oder auch kurzfristig und formlos bei Dr. Selma Erdogdu-Volmerich (Fachbereichsleiterin): selma.erdogdu-volmerich@vhs-wwh.de, anmelden und erhält den Link zur Veranstaltung.

Folgen des Wirtschaftens

Maximilian Locher geht aus von Greta Thunbergs Satz: „Wie können Sie es wagen?“ Aber er möchte über diese Empörung hinausgehen und sachlich fragen, wie die Wirtschaft vom Teil des Problems zum Teil der Lösung der drohenden Klimakatastrophe werden kann.

Er meint: „Die Klimaforschung weiß viel darüber, welchen Anteil die Wirtschaft an der herannahenden Klimakatastrophe hat. Sie weiß aber relativ wenig darüber, wie sich erklären lässt, dass die Wirtschaft solch verheerende Folgen für Umwelt und Klima hat. Doch ohne dieses Wissen um die Gründe der Folgenhaftigkeit unserer Art und Weise des Wirtschaftens, wird es schwer sein, die herannahende Klimakatastrophe zu verhindern oder zumindest abzumildern.“

Beispiele für die Lösung

In diesem Sinne ergründet sein Beitrag, welche Grundzüge des Wirtschaftens zu den großen Verwerfungen unseres Klimas geführt haben und weshalb sie sich bis heute so stabil halten. Erst davon ausgehend sind aus seiner Sicht Aussagen darüber möglich, wie sich die Wirtschaft vom Teil des Problems zum Teil der Lösung rund um die Klimakatastrophe wandeln kann. Wie dies gelingen kann, stellt er an Beispielen dar.

Der Vortrag ist Teil des umfangreichen Begleitprogramms rund um Nachhaltigkeit und Regionalität, das die Wirtschaftsförderung 4.0 der Stadt Witten mit zahlreichen Partnern in der Zeit vom 21. Mai bis zum 5. Juni anbietet.

