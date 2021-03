Herdecker Krankenhaus sucht Schwangere für Ernährungsstudie

Herdecke. Ernährung in der Schwangerschaft soll besser erforscht werden. Dazu werden nun Schwangere mit unterschiedlichen Ernährungsgewohnheiten gesucht.

Die Schwangerschaft ist eine ganz besondere Lebensphase. Neben der Vorfreude auf das Kind stellen sich werdende Mütter auch ganz praktische Fragen. Ganz besonders, wie sie ihre Ernährung gestalten sollen, damit das Baby von Anfang an gut mit Nährstoffen versorgt ist. Allerdings gibt es zum Thema „Ernährung in der Schwangerschaft“ noch nicht sehr viele wissenschaftliche Studien. Aus diesem Grunde haben Wissenschaftler verschiedener Forschungseinrichtungen gemeinsam die Preggie-Studie gestartet. Sie geht der Frage nach, was Schwangere mit verschiedenen Ernährungsformen in Deutschland essen und wie gut sie mit Nährstoffen versorgt sind.

Von 18 bis 39 Jahre

An der Studie können werdende Mütter im Alter von 18 bis 39 Jahren bis einschließlich der 16. Schwangerschaftswoche teilnehmen. Auch, wenn ein Schwerpunkt der Studie die Ernährung von vegan lebenden Schwangeren ist, werden aktuell vor allem noch Frauen gesucht, die sich mit Mischkost, also einschließlich Fleisch, Fisch und Milchprodukten, ernähren. Die Studienteilnehmerinnen werden an zwei Untersuchungsterminen (SSW 9-16 und SSW 35-38) ins Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke gebeten.

Blut- und Urinprobe

Dort werden die Schwangeren untersucht, es wird eine Blutprobe abgenommen sowie eine Urinprobe gesammelt. „Im Prinzip ist der Ablauf also wie eine routinemäßige Vorsorgeuntersuchung“, sagt Katharina Feuerlein, die die Studie ärztlich leitet und durchführt.

„Darüber hinaus sollen die Teilnehmerinnen zu Hause zweimal ein Drei-Tage-Wiegeverzehrprotokoll führen und nach der Geburt Daten aus dem Mutterpass bereitstellen, die wir anschließend auswerten.“

Umfangreiche Analysen

Alle Teilnehmerinnen erhalten die Ergebnisse der umfangreichen Blut- und Urinanalysen, die weit über die Routineanalysen während der Schwangerschaft hinausgehen (zum Beispiel Vitamin B12, Folsäure oder Jod) sowie eine Auswertung der Ernährungsprotokolle mit Empfehlungen zur Verbesserung der Nährstoffzufuhr.

Vegan und schwanger Der Begriff „Preggie“ steht für „Pregnant veggie“, also vegan lebende Schwangere. Für die Preggie-Studie sind aber genauso die schwangeren Frauen wichtig, die sich mit Mischkost (inklusive Fleisch) ernähren. Für die Studienteilnahme benötigt man eine möglichst grammgenaue digitale Waage, um die Lebensmittel zu wiegen, die verzehrt werden. Außerdem benötigt man einen internetfähigen Rechner, um den Online-Fragebogen zu beantworten. Die Studie wir zum großen Teil von der Krankenkasse BKK Provita unterstützt, der Rest stammt aus Eigenmitteln.

Aus den Ergebnissen der Studie sollen wissenschaftlich begründete Handlungsempfehlungen für die Ernährung in der Schwangerschaft abgeleitet werden. „Unsere Erfahrungen zeigen, dass sowohl bei Ernährungsfachkräften als auch bei Verbrauchern ein hoher Informationsbedarf zu diesem Thema besteht. Was uns fehlt, sind wissenschaftlich gesicherte Daten, die mögliche Probleme aufzeigen und aus denen dann Beratungskonzepte für Schwangere entwickelt werden können “, sagt Dr. Markus Keller, Studienleiter am Forschungsinstitut für pflanzenbasierte Ernährung. Selbstverständlich würden bei den Untersuchungen alle aufgrund der Covid-19-Pandemie vorgeschriebenen Hygieneregeln eingehalten.

Gemeinschaftliche Forschung

Die Preggie-Studie ist ein gemeinsames Forschungsprojekt des Forschungsinstituts für pflanzenbasierte Ernährung (IFPE), der Universität Bonn, der Universität Witten/Herdecke und des Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke. Sie wird unterstützt durch die BKK ProVita.

Weitere Informationen zum Studienablauf gibt es auf der Studienwebseite www.preggiestudie.de. Dort können sich interessierte Frauen auch für eine Teilnahme registrieren.