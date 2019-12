Knapp an Explosion vorbei: Keine Beute in Herdecke

Sie erschienen leise in den ganz frühen Morgenstunden. Doch die Wucht der Detonation und das ohrenbetäubende Geräusch der Explosion bei der Sprengung des Commerzbank-Geldautomaten hätte die Anwohner an der Hauptstraße in Herdecke aus dem tiefsten Schlaf gerissen.

Dazu kam es nicht, am 28. April, gegen 3.30 Uhr morgens, in der Fußgängerzone. Glücklicherweise verhinderte ein Missgeschick größeres Unheil. Jetzt stehen die wohl erfolglosesten Geldautomaten-Sprenger des Landes vor Gericht: fünf Versuche – und fünf Misserfolge.

Die drei Angeklagten haben viel investiert und noch mehr riskiert, aber keinen Cent dabei herausgeholt. Am Ende des auf fünf Verhandlungstage terminierten Prozesses am Landgericht Hagen könnte es heißen: Dummheit schützt vor Strafe nicht.

Die beiden Hauptangeklagten sind ein 24-jähriger Deutsch-Serbe mit Wohnsitz in Hagen (derzeit haftverschont) und ein 42-jähriger Marokkaner aus Dortmund (mit amtlicher Duldung), der seit nahezu sechs Monaten in der JVA-Hagen in Untersuchungshaft sitzt.

Dem dritten Mitangeklagten wird eher eine untergeordnete Beteiligung zugerechnet, obwohl er bei der Tat in Herdecke auch mit dabei gewesen sein soll. Alle drei haben über ihre Verteidiger bereits ein Geständnis angekündigt. Doch soweit kam es gestern, am ersten Prozesstag, noch nicht, weil der vom Gericht geladene Dolmetscher nicht erschienen war und deshalb die Verhandlung nach dem Verlesen der Anklageschrift nicht weiter durchgeführt werden konnte.

1500 Euro Sachschaden

Die Vorwürfe, von Staatsanwalt Christoph Bußmann erhoben, betreffen fünf ausnahmslos dilettantisch ausgeführte Geldautomaten-Sprengungen in Witten, Wuppertal, Dortmund, Dahl (bei Hagen) und Herdecke. Sie wurden innerhalb von nur vier Wochen zwischen Anfang April und Anfang Mai dieses Jahres straff durchgezogen.

In keinem einzigen Fall kamen die wechselnden Täter, die sich jedesmal ein sechsstelliges Sümmchen erhofft hatten, an das gewünschte Bargeld. Staatsanwalt Bußmann lakonisch: „Im Hinblick auf die erstrebte Beute waren sie stets erfolglos.“

So auch am 28. April in der Herdecker Fußgängerzone. Mit einem Ford Focus näherten sie sich kurz nach drei Uhr in der Früh dem Tatort, dem Service-Center der Commerzbank an der Hauptstraße 25. In den Ausgabeschacht des Geldautomaten leiteten sie ein Gemisch aus Acetylen und Sauerstoff ein und versuchten dann mit einer Lunte das Gerät aufzusprengen.

Das Pech der Täter in diesem Fall: Die Lunte brannte nur bis kurz vor den Geldautomaten ab, so dass ihr Plan einer Explosion misslang und eine Geldentnahme nicht möglich war. So sahen sich die drei Männer gezwungen, den Tatort ohne Beute fluchtartig zu verlassen. Zurück blieb jedoch ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro.