Kohle, Zechen und Eisenbahn prägen die Geschichte von Esborn

Esborn. Das Bürgerforum lud ein: In dem Vortrag „Kohle, Queen, Bratwurst“ erfuhren Zuhörer, dass die englische Königin nie in Esborn übernachtet hat.

Der Titel des Vortrags vom Bürgerforum Esborn lockte viele an: Referent Werner Wölke hatte zum Thema „Kohle, Queen, Bratwurst“ akribisch recherchiert, dabei zahlreiche Geschichten und Bilder auch von Esborner Bürgern zusammengetragen. So konnte er den Zuhörern einen unterhaltsamen Einblick in ein Stück Zeitgeschichte vermitteln. Aufgrund der hohen Anmeldungszahl hatte sich Wölke bereit erklärt, den Vortrag an zwei Abenden zu halten.

Bilder von der Zeche Neuwülfingsburg, die von 1934 bis 1967 in Betrieb war, machten deutlich, wie kraftzehrend und gefährlich früher die Arbeit unter Tage war. Schutzhelme gab es nicht. Die Bergleute trugen Stoffmützen oder Lederhelme und mancher fluchte „Schüppe, Hacke – alles Kacke“. Mit dem pressluftbetriebenen Abbauhammer zog auch hier der technische Fortschritt ein. Dadurch wurde zwar mehr Kohle abgebaut, aber die Arbeit wurde nicht leichter. Immerhin wog das Arbeitsgerät 12 bis 15 Kilogramm, die Rückstöße und der Lärmpegel waren erheblich.

Bedeutung der Eisenbahn

Das ehemalige Maschinenhaus der Kohleneisensteinzeche Neu Hiddinghausen, die 1908 geschlossen wurde, beherbergt heute die Gaststätte Kastanie am Hax. Auf dem Gelände befindet sich ein weiteres Maschinenhaus, in dem aktuell die Familie Jürgensens wohnt.

Angebunden an die „weite Welt“ waren die Esborner für 44 Jahre durch die Bahnstrecke Witten - Albringhausen - Schwelm. Von 1934 bis Ende der 1950er Jahre gab es sogar eine direkte Verbindung von Albringhausen nach Köln. Der Urgroßvater eines anwesenden Esborner Bürgers war Mitarbeiter der Firma Heitkamp, die die Eisenbahnstrecke durch Albringhausen baute. Heute ist die ehemalige Bahntrasse ein beliebter Radweg.

Außerdem wurde der Bahnhof Albringhausen sehr oft zur Abstellung von Sonderzügen mit Prominenten genutzt. Der ehemalige Bundespräsident Heinrich Lübke und seine Frau Wilhelmine verbrachten hier in einem Salonwagen eine Nacht. Wilhelmine soll sich nach dem Bericht eines Zeitzeugen, der als Polizist hier Wache schieben musste, beschwert haben, dass sie aufgrund verschiedener Geräusche kein Auge zugemacht habe.

Damit zu einer Legende: Hat die Queen wirklich in Albringhausen übernachtet? Wölke widerlegte das häufig geäußerte Gerücht. Auf der Fahrt von Duisburg nach Soest wurde 1965 für die englische Königin ein anderer Schlafplatz gefunden.

Beitrag zu Stadtjubiläum Der Vortrag war ursprünglich als Beitrag des Bürgerforums Esborn zum 50-jährigen Jubiläum der Stadt Wetter (Ruhr) 2020 geplant.

Doch Corona machte dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung. Jetzt konnte der Vortrag stattfinden.

Wenig bekannt war auch, dass der Eisenbahntunnel zwischen Asbeck und Albringhausen während des zweiten Weltkriegs als Reparaturwerkstatt für Kampfflugzeuge diente. Der Tunnel war als Wohnhaus getarnt, um ihn vor Bombenangriffen der Alliierten zu schützen. Hier arbeiteten 1200 Menschen, darunter gegen Kriegsende rund 600 russische Zwangsarbeiter.

Viele Bilder aus der Vergangenheit und neuerer Zeit zeigten auch, wie Esborn, zu dem auch Albringhausen und Voßhöfen gehören, sich im Laufe der Zeit landschaftlich veränderte. Konstant hält sich seit Jahrzehnten die Einwohnerzahl: Heute leben in dem Stadtteil ca. 1600 Menschen, um die vorherige Jahrhundertwende waren es 1361.

