Kokain: Hagener Autofahrer torkelt durch Tankstelle Herdecke

Polizisten kontrollierten einen Mann in Hagen, der unsicher einparkte.

Herdecke/Hagen. Führerschein nach Fahrt unter Einfluss von Kokain beschlagnahmt: Ein Hagener torkelt durch eine Tankstelle in Herdecke. Problem auch beim Parken.

Ein 24-Jähriger fuhr nun am Samstagmorgen unter Einfluss von Betäubungsmitteln Auto und wurde nach Zeugenhinweisen von der Polizei kontrolliert. Gegen 6.30 Uhr befand sich der Hagener an einer Tankstelle in Herdecke. Dort bemerkte eine Zeugin, dass er durch den Verkaufsraum torkelte.

Als der Mann dann in sein Auto einstieg und mit quietschenden Reifen weg fuhr, rief die Zeugin die Polizei an und gab das Kennzeichen durch. Die Beamten fuhren zu der Wohnanschrift des Fahrzeughalters und konnten den 24-Jährigen dort beim Einparken vor dem Haus beobachten.

Da ihnen das Fahrmanöver sehr unsicher erschien, kontrollierten sie den Fahrer. Ein Drogenvortest zeigte an, dass der Mann unter dem Einfluss von Kokain stand. Er musste anschließend eine Blutprobe abgeben. Die Polizisten beschlagnahmten seinen Führerschein und leiteten ein Strafverfahren wegen des Führens eines Fahrzeuges unter Rauschmitteleinfluss gegen ihn ein.