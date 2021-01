Kollision mit Mast an Ampel - Wetteranerin leicht verletzt

Wetter Am Silvesterabend kam eine Frau (20) mit dem Auto von der Fahrbahn in Oberwengern ab. Zudem meldet die Polizei Wetter einen Einbruch.

Zwei Meldungen aus dem Stadtgebiet Wetter hat die Polizei an Silvester veröffentlicht. Am 31. Dezember war eine 20-Jährige aus Wetter gegen 21.45 Uhr auf der Oberwengerner Straße unterwegs. Im Einmündungsbereich an der Gedener Straße kam sie mit ihrem Auto aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Masten an einer Ampel.

Die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt, ihr Beifahrer blieb unverletzt. Hinweise auf Alkohol- oder sonstigen Konsum unerlaubter Substanzen konnten die eingesetzten Beamten nicht feststellen. Es entstand laut Mitteilung der Polizei ein Sachschaden in Höhe von 17.000 Euro.

Einbruch in Mühlenstraße nach 24. Dezember

Zwischen Heilig Abend, 11 Uhr, und dem 30. Dezember, 15 Uhr, kletterten unbekannte Täter auf den Balkon im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Mühlenfeldstraße und hebelten die Balkontür auf. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde aus der Wohnung nichts entwendet.

