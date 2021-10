Kolumne „Mein Gott“: Säen und Ernten in unserem Leben

Johann-Christian Grote, Pfarrer in Wetter, hat sich Gedanken über die Folgen von Handlungen gemacht und diese zur Kolumne „Mein Gott“ formuliert.

Immer wieder wird in der Bibel darauf hingewiesen, dass wir verantwortlich sind für die Folgen unseres Tuns.





Glaube führt in die Beziehung zu Gott, zum Mitmenschen und zur Schöpfung. Und deshalb ist es wichtig, die Folgen seines eigenen Lebenswandels abzuschätzen. Der Prophet Hosea hat das Sprichwort „wer Wind sät wird Sturm ernten“ (Hosea 8,7) geprägt. Ich habe die Konsequenzen meines Handelns zu tragen. Deshalb ist es wichtig, zu unterscheiden. Jesus will uns mit seinen Worten zur Nächsten- und zur Feindesliebe dabei helfen.





Uns macht zu schaffen, dass Gott Sonne und Regen für Böse und Gute, Gerechte und Ungerechte gibt. Und erst recht fordert uns heraus, dass der Glaube an den Vater Jesu Christi zu Streit und Entzweiung führen kann – in der eigenen Familie, in der Schule oder am Arbeitsplatz, in unserer Gesellschaft. Und doch sind wir aufgefordert, nicht nur uns selbst und unsere Nächsten, sondern auch Fremde und Feinde zu lieben.



Wir können Liebe säen und Frieden ernten. Gerade angesichts von Konflikten und Streit sind wir gefordert, Verantwortung zu übernehmen. Damit mein persönlicher Glaube und die Religionen im allgemeinen zum Frieden in Wetter und in der Welt beitragen.





Die Worte des Propheten und die Worte Jesu wollen unsere Gedanken „durchpusten“ und sie zielen auf eine Veränderung unseres Handelns. Regen wir uns nicht darüber auf, dass Gott Sturm und Regen zu seiner Zeit schickt. Schützen wir die Umwelt und lieber uns selbst und unsere Nächsten, Fremde und Feinde.





Übernehmen wir Verantwortung für unser Tun und bedenken die Konsequenzen. Säen wir Liebe und ernten wir Frieden.

Johann-Christian Grote ist Pfarrer in der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde in Wetter

