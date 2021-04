Kolumne: Unaufgeräumter Garten ist Glück für den Zaunkönig

Ennepe-Ruhr. Kolumne „Natürlich EN“: Die Leiterin der Biologischen Station im Ennepe-Ruhr-Kreis berichtet, wieso der Zaunkönig unaufgeräumte Gärten mag.

Wenn jetzt im Frühjahr nach und nach das morgendliche Vogel-Konzert immer vielstimmiger erklingt, hebt sich ein Gesang ganz besonders hervor. Von würdevoll-royaler Zurückhaltung hat der Sänger, der den „König“ im Namen trägt, allerdings wohl noch nichts gehört. Der Zaunkönig trillert und schmettert, was das Zeug hält.

Probehören kann man ihn, zum Beispiel, auf der Internetseite des Landesbunds für Vogelschutz (Stichworte LBV und Zaunkönig). Bis zu 90 Dezibel laut kann der Zaunkönig-Gesang werden. Das entspricht in etwa der Lautstärke eines Presslufthammers in zehn Meter Entfernung. Solch eine Stimmgewalt traut man dem kleinen Kerl gar nicht zu. Denn mit einer Größe von maximal zwölf Zentimetern und rund zehn Gramm Körpergewicht ist der Winzling der drittkleinste Vogel Europas. Nur Sommer- und Wintergoldhähnchen sind noch kleiner.

Laut, aber schwer auszumachen

Trotz seines lauten Gesangs ist der Zaunkönig mit seinem braunen Gefieder oft schwer auszumachen. Eifrig hüpft er im Unterholz hin und her und pickt mit seinem spitzen Schnabel nach Insekten. Am besten erkennt man ihn, außer an seiner geringen Größe, an seinen steil aufgerichteten Schwanzfedern.

Für den kleinen König gibt es jetzt im Frühjahr viel zu tun. Nicht nur muss er sein Revier gegen Rivalen verteidigen. Er muss auch gleich mehrere Nester bauen, bis zu einem Dutzend können es sein. Denn eine Zaunkönigin sucht sich nicht den lautesten Sänger aus, sondern das ihrer Ansicht nach beste Nest.

Kleine Wunder der Natur Im Ennepe-Ruhr-Kreis und sogar im eigenen Garten gibt es kleine Wunder. Wir müssen nur die Augen öffnen. Die Leiterin der Biologischen Station im Kreis, Britta Kunz, schreibt in ihrer Kolumne darüber, wie sich die Natur vor unserer Haustür verändert. Sie gibt Garten- und Ausflugstipps. Fragen beantwortet sie gern. Sie erreichen sie per E-Mail (info@biologische-station.de) und schriftlich (Biologische Station im EN-Kreis, Loher Straße 85, 58256 Ennepetal). Viele Tipps und Infos unter www.biologische-station.de

Beim Nestbau sind die hier überwinternden Männchen im Vorteil. Sie können, je nach Witterung, schon im Februar mit dem Bau beginnen. Aber auch diejenigen, die sich nach Süden abgesetzt hatten, kehren etwa vier Wochen vor den Weibchen zurück. Auch sie brauchen schließlich Zeit, um den Damen etwas bieten zu können. Der Bau einer kunstvollen Kugel aus Moos, Halmen und Blättern mit einem seitlichen Einschlupfloch nimmt ein paar Tage in Anspruch. Der wissenschaftliche Name des Zaunkönigs ‚Troglodytes troglodytes‘ bedeutet übrigens „Höhlenbewohner“, was wohl auf diese Nestbauweise zurückzuführen ist.

Bei der Nistplatzsuche sind die Männchen kreativ. Mal im Gebüsch, mal unter Wurzeln oder im Efeu an der Hauswand. Sogar in alten Briefkästen, leeren Blumentöpfen und in Taschen aufgehängter Kleidung sollen schon Zaunkönig-Nester gefunden worden sein.

Einmal mehr möchte ich für unaufgeräumte Gärten oder zumindest die eine oder andere unaufgeräumte Gartenecke werben. Denn auch im Schutz von alten Holzhaufen, Brennnessel- und Brombeergestrüpp fühlen sich die Tiere sicher.

Man kann den Männchen ihre Arbeit etwas erleichtern, indem man Fichtenzweige zu einer Kugel zusammensteckt, ein Einschlupfloch frei lässt und die Kugel in dichtem Buschwerk in Bodennähe befestigt. Oder indem man entsprechende Nisthilfen kauft und aufhängt. Zeigt sich ein Weibchen interessiert, wird es vom Männchen zu den verschiedenen Nestkugeln geführt. Sagt ihr ein Nest zu, folgt die Verpaarung. Der Innenausbau des Nests mit Moos, Haaren und Federn und das Bebrüten der Eier ist dann Frauensache. Der König hält sich zwar noch in Nestnähe auf und warnt bei Gefahr, nimmt es mit der Treue aber nicht so genau. Schließlich hat er noch andere Nester anzubieten. Vier bis fünf „Ehen“ gleichzeitig wurden schon beobachtet.

„Vielweiberei“

Die „Vielweiberei“ artet aber schnell in Stress aus, schließlich muss der gesamte Nachwuchs gefüttert werden. Ist das Männchen überfordert und vernachlässigt er die Jungen einer Brut, sucht sich das allein gelassene Weibchen beim nächsten Mal einen anderen Partner.

Im schönen Märchen ‚Der Zaunkönig‘ der Gebrüder Grimm ist übrigens nachzulesen, wie der Vogel zu seinem ungewöhnlichen Namen kam. In einem Wettstreit sollte der König der Vögel bestimmt werden. Der Zaunkönig trickste alle anderen Vögel aus. Er flog sogar höher als der Adler, indem er sich in dessen Gefieder versteckte und dann in schwindelnder Höhe daraus hervorschoss und „König bin ich“ rief.

Und wer den kleinen Kerl einmal zu Gesicht bekommt, der mag ihm diese Schläue durchaus zutrauen, denn keck sieht er aus, der kleine König.

Einen königlichen April wünscht Ihnen Ihre Britta Kunz