Kolumne zu Ostern: Es gibt keinen fertigen Glauben

Pfarrer Karsten Malz erklärt, was die Auferstehungsbotschaft für ihn bedeutet, und warum es keinen fertigen Glauben für ihn gibt.

Heute geht die so genannte Karwoche zu Ende. Beginnend mit Palmsonntag wurde an Jesu Weg ans Kreuz gedacht. Und gestern war nun Karfreitag, Tag der Kreuzigung Jesu. Er galt lange als höchster evangelischer Feiertag.

Das, was sich mit diesem Tag verbindet, bietet zunächst eigentlich keinen Grund, um zu feiern. Jesu Tod am Kreuz war etwas Schreckliches, die Durchführung einer Todesstrafe. Erst die Bedeutung des Kreuzestodes Jesu lässt für Christinnen und Christen den Karfreitag in einem anderen Licht erscheinen.

Mit Ostern verbindet sich die Verkündigung, dass Gott seinen Sohn nicht im Tod gelassen hat, dass er ihn auferweckt und ihm neues Leben geschenkt hat. Die Jünger damals haben die Kreuzigung zunächst natürlich nicht im Licht von Ostern sehen können. Sie hatten einen Freund und Hoffnungsträger verloren. Und auch die Botschaft von der Auferstehung und ihre Begegnungen mit dem Auferstandenen haben sie nicht von jetzt auf gleich wieder froh gemacht. Sie waren immer noch mitgenommen, hatten gar nicht wirklich damit gerechnet, dass sich ihnen wieder Zukunft eröffnet. Und sie waren unsicher, was jetzt auf sie zukommt. Wir heute sehen den Leidensweg und das Kreuz Jesu im Lichte von Ostern. Wir sind also in einer ganz anderen Situation als die Jünger damals.

Aber auch für uns bleibt die Auferstehungsbotschaft etwas geradezu Unglaubliches. Jesu Auferstehung lässt sich nämlich nicht beweisen, ist kein objektiv wahrnehmbares Ereignis. Die Auferstehungsbotschaft will vielmehr geglaubt und sie will weitererzählt werden. Und sie wurde weitererzählt, bis heute. In der Theologie haben manche die Meinung vertreten, dass Ostern bedeutet, dass die Sache Jesu weitergeht. Für mich ist Auferstehung mehr. Und trotzdem bleibt die Osterbotschaft immer eine geheimnisvolle Botschaft.

Es gibt ihn nicht, den fertigen Glauben, auch nicht den fertigen Osterglauben. Und so lasse ich mich immer wieder gern und von neuem von der Verkündigung von Ostern inspirieren, damit mein Vertrauen gestärkt und in mir Osterfreude ausgelöst wird: Er ist erstanden, Halleluja.

Karsten Malz ist Pfarrer in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in Wetter.

