Komischer Kauz: Feuerwehr Herdecke befreit Vogel aus Kamin

Herdecke Ein Wildvogel hatte es sich in einem Kamin am Ahlenberg gemütlich gemacht. Das hätte übel eben können, aber zum Glück war die Feuerwehr da.

Am Sonntagnachmittag sorgte ein Kauz, dem scheinbar das schlechte Wetter nicht gefiel, für einen Einsatz der Herdecker Feuerwehr. Anwohner eines Hauses am „Oberen Ahlenbergweg“ bemerkten Geräusche in dem Kamin des Hauses und verständigten die Feuerwehr.

Keine Verletzungen

Nach kurzer Erkundung durch die Einsatzkräfte konnte ein Kauz in dem engen Kamin ausfindig gemacht werden. Die geschulten Feuerwehrleute konnten der Kauz über eine Revisionsöffnung aus dem Kamin befreien. Der Wildvogel hatte glücklicherweise keine Verletzungen davongetragen und konnte nach einer kurzen Untersuchung in die freie Natur entlassen werden. Die Feuerwehr war mit einem Kleineinsatzfahrzeug, einem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug und einer Drehleiter 45 Minuten im Einsatz.

Ast auf der Straße

Am Montagmorgen mussten die Einsatzkräfte um 7.06 Uhr zum „Wittbräucker Waldweg“. Hier war ein Ast auf die Fahrbahn gefallen, der mittels Bügelsäge zerkleinert wurde. Der Einsatz konnte nach 30 Minuten beendet werden. Um 8.18 Uhr ging es in die „Alte Straße“, wo eine Ölspur gemeldet wurde. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass es sich um eine Kraftstoffspur handelte. Diese zog sich über die Straßen „Zur Windmühle, In der Erdbrügge bis Auf dem Schnee“. Die Feuerwehr stellte Warnschilder auf und behandelte die kontaminierten Bereiche. Der Einsatz wurde nach 1 Stunde und 20 Minuten beendet. Ebenfalls ein Ast auf der Fahrbahn wurde um 8.39 Uhr aus der Straße „Im Kleff“ gemeldet. Auch hier wurde eine Säge vorgenommen und der Ast zerkleinert. Einsatzdauer für die Besatzung der Drehleiter 20 Minuten.

Medizinischer Notfall

Um 9.50 Uhr musste die Feuerwehr dann zu einem First Responder Einsatz in die „Sally-Grünewald-Straße“ ausrücken. Hier war es zu einem medizinischen Notfall gekommen, bei dem die Feuerwehr die Erstversorgung bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes durchgeführt hat. Der Einsatz war nach 20 Minuten beendet.

Person hinter Tür

Direkt weiter ging es mit einem Einsatz um 10.23 Uhr in der Zeppelinstraße. Auch hier war es zu einem medizinischen Notfall gekommen, wo der Rettungsdienst beim Tragen des Patienten unterstützt werden musste. Der Einsatz war auch hier nach 20 Minuten beendet. Gegen 19:39 Uhr ging es zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in die „Gerberstraße“. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr öffneten die verschlossene Wohnungstür und haben die Patientin an den anwesenden Rettungsdienst übergeben. Der Einsatz war nach 45 Minuten für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei beendet.

