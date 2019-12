Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommentar: Aktueller denn je

Am Ende seiner Erzählungen berichtet Salomon Perel, dass nach seinen Lesungen immer Schüler zu ihm kommen und ihn um Verzeihung bitten. Er antwortet darauf stets, dass er nicht verzeiht, denn er habe der deutschen Jugend nichts zu verzeihen. Schuld sei nicht erblich. Das Einzige, worum er in jedem Vortrag bittet, ist, dass die Schüler, die nun die Wahrheit noch aus erster Hand eines Zeitzeugen gehört haben, diesen Bericht auch weitervermitteln. Es dürfe den Kreisen der AfD nicht gelingen, Auschwitz als Lüge darzustellen, wiederholt er immer wieder.



Als ich Salomon Perel in meiner Schulzeit zum ersten Mal erlebt habe, gab es die AfD noch nicht, doch sein Anliegen, die Wahrheit zu verbreiten und zu berichten, gab er damals schon weiter. Und ich weiß noch, dass ich damals gedacht habe, dass doch niemand so dumm sein könnte, den Holocaust zu leugnen. Genauso wenig konnte ich mir vorstellen, dass Ausländerfeindlichkeit in der Gesellschaft wieder toleriert werden würde.





Heute, 22 Jahre nachdem ich Sally Perel zum ersten Mal gehört und erlebt habe, muss ich Abbitte leisten und ihm Recht geben. Die Wahrheit muss immer wieder erzählt werden. Es gibt tatsächlich Menschen, die verdrängen, vergessen und leugnen. Es werden sogar gefühlt immer mehr und sie sind gefährlicher denn je.