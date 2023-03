Natur Kompaktkurs in Wetter: So werden Obstbäume beschnitten

Wetter. Der Verein Gundermann und Kinder lädt für kommenden Samstag ein, das richtige Beschneiden von Obstbäumen zu lernen.

„Sollte ich meinen Obstbaum im Garten schneiden und wie geht das eigentlich richtig?“ Jeder, der sich diese Fragen bereits einmal im Frühjahr oder im Herbst gestellt hat, ist eingeladen, am kommenden Samstag, bei dem Kompaktkurs „Obstbaumschnitt“ des Gundermann und Kinder e.V. die Antworten auf all seine Fragen in Sachen Baumpflege zu erhalten.

Jens Storchmann vom Naturschutzgruppe Witten - Biologische Station e. V. ist erfahrener Dozent in Sachen Pflege- und Schnittmaßnahmen und bringt in diesem Kurs Theorie und Praxis vor Ort zusammen. Denn: Kein Schnittkurs ohne Schnitt. Die Teilnehmenden erhalten wertvolle Informationen und Tipps für sinnvolle und notwendige Pflegemaßnahmen an unterschiedlichen Obstsorten (Verjüngungsschnitt, Sanierungsschnitt, Formschnitt).

Der Schnitt wird an Bäumen unterschiedlichster Altersstufen vom Pflanzstadium bis zum Erhaltungsschnitt, demonstriert. Sollten die Teilnehmenden im unmittelbaren Umfeld wohnen, ist innerhalb des Praxisteils sogar ein Besuch im heimischen Garten möglich, wenn es die Zeit zulässt. Der Kurs schenkt ausreichend Raum, um sich über Erfahrungen austauschen, eigene Fragen loswerden und sich Anregungen für den eigenen Garten zu holen.

Bei Interesse ist eine vorherige Anmeldung unter hallo@gundermann-ev.de notwendig. Treffpunkt ist am Samstag, 25. März, für den Theorieteil um 10 Uhr das Ladenlokal Gundermann und Kinder e.V. an der Königstraße 62 in Wetter. Der praktische Teil wird dann an der Streuobstwiese in Grundschöttel oder auch bei einem Teilnehmer im Garten durchgeführt. Die Kosten für den vierstündigen Kurs betragen 25 Euro pro Teilnehmer.

