Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke feiert Jubiläum

Thomas Rechenberg ist nicht nur Pastor am Gemeinschaftskrankenhaus in Herdecke, sondern zudem ein passionierter Musiker. Da verwundert es nicht, dass der Geistliche stets nach neuen Ideen sucht, um seine Passion auch für andere Musik-Liebhaber erlebbar zu machen. Seine neueste Idee ist ein Projektchor aus Mitarbeitern des Gemeinschaftskrankenhauses und weiteren Laiensängern. Sie werden gemeinsam mit einem Instrumentalensemble am Sonntag, 26. Januar, an zwei Terminen die Bach-Kantate Nummer 147 "Herz und Mund und Tat und Leben" präsentieren. Vormittags wird sie im Rahmen eines Gottesdienstes in der Ev. Stiftskirche St. Marien zu hören sein, abends als Konzert im Saal des Dörthe-Krause-Instituts am Gemeinschaftskrankenhaus.

Die Idee, im Rahmen eines Projektes etwas gemeinsam zu tun, sei im Fahrradkeller entstanden, so Musiktherapeutin Regina Lorscheider. Man habe nach etwas gesucht, das dem 50-jährigen Jubiläum des Gemeinschaftskrankenhauses einen würdigen und festlichen Abschluss verleihe. „Irgendwie müssen wir es schaffen, das auf die Beine zu stellen“, habe der Pastor zu ihr gesagt und sei aktiv geworden. Schon zwei Mal kamen in den vergangenen Jahren unter der Leitung von Thomas Rechenberg ähnliche Projekte zustande – 2011 ebenfalls in der Ev. Stiftskirche und 2018 in der Kirchengemeinde Ende.

Regelmäßig Projekte realisieren

Nun gibt es für alle Interessierten klassischer Musik die dritte Auflage. Die dabei zusammenkommende Musiker-Schar sei eine bunte Mischung aus „allesamt guten Sängern und Musikern – ambitionierten Laien“, so der Pastor. Hierfür sprach Thomas Rechenberg mit Sängern verschiedener Chöre, suchte den Kontakt zu Solisten und Instrumentalisten. Er sondierte aus, was finanziell machbar sei und was nicht. Letztlich sind es rund 30 Musiker, die am 26. Januar erst um 10 Uhr im Rahmen eines Gottesdienstes in der Stiftskirche und später um 17 Uhr im Saal des Dörthe-Krause-Instituts die Kantate Johann Sebastian Bachs zum Besten geben.

Herdecke Wetter Vier Solisten Der Eintritt zum Konzert ist frei. Als Solisten konnten Sabine Haßelberg (Sopran), Sabine Sliwinski (Alt), Sascha Mücke (Tenor) und Martin Funda (Bass) gewonnen werden.

Die Kantate, eigentlich ein Werk, das klassisch in der Adventszeit dargeboten werde, passe laut Rechenberg und Lorscheider thematisch hervorragend zum Nachklang des Geburtstagsjubiläums des Gemeinschaftskrankenhauses und dem Beginn eines neuen Jahres. „Es ist einfach ein sehr schöner und positiver Text – eine Vergewisserung des Glaubens und mit dem berühmten Choral ‘Jesus bleibet meine Freude’.“

Dem Projektleiter ist es dabei besonders wichtig hervorzuheben, dass die morgendliche Aufführung in der Stiftskirche ganz so in den Gottesdienst eingebettet werde, wie es zu Bachs Zeiten Brauch war. Nach der Liturgie folgt der erste Teil der Kantate. Daran anschließend wird Pfarrerin Leska Meyer auch in ihrer Predigt thematisch auf den Kantatentext eingehen, bevor der zweite Teil dargeboten werde. „Das Ziel ist es, im Raum Herdecke in regelmäßigen Abständen Projekte wie diese zu realisieren“, wagt Thomas Rechenberg zum Abschluss einen Ausblick über das Konzert hinaus.