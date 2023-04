Konzerttipp: Irischer Geigenzauber und Rock in Wetter

Wetter. Pat McManus ist inzwischen ein alter Bekannter für die Besucher der Earth Music Hall. Für seinen nächsten Auftritt gibt es noch Karten.

Pat McManus ist mittlerweile ein guter Freund der Earth-Music-Hall geworden und es ist Tradition, dass er ein mal im Jahr im Haus auf der Bühne steht. Er tourte bereits quer durch Europa, Amerika und Japan mit Größen wie den Scorpions, Bon Jovi, Jethro Tull, Deep Purple, Thin Lizzy und vielen anderen. Der Musiker spielte auch mit Künstlern, wie Paul Carrak und Sheryl Crow zusammen auf der Bühne.

Irische Herkunft

Die Pat-McManus-Band ist eine unterhaltsame, abwechslungsreiche Band, die von Akustikliedern über Irischem Geigenzauber bis zum fetten Rock á la Gary Moore alles bietet. Dabei können die Musiker ihre Irische Herkunft, die sich in ihrer Musik hier und dort widerspiegelt, nicht verleugnen.

Solistische Highlights

Pat McManus liefert basierend auf dem Blues und Rock des irischen Stils eine eigenständige Palette von hervorragenden Songs mit solistischen Highlights. Einlass zum Konzert am 14. April ist ab 19 Uhr, die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, die Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 22 Euro und an der Abendkasse 25 Euro.

Vorverkaufsstellen

Die Karten gibt es in den beiden Vorverkaufsstellen in Wetter: Bücherstube Draht Rein, Bismarckstraße 52 sowie Tinten-Toner-Fachmarkt, Kaiserstraße 95. Wer Tickets per E-Mail vorbestellen möchte, kann dies unter: info@earth-music.de. Die Eintrittskarten werden dann zum Vorverkaufspreis an der Abendkasse hinterlegt. Veranstaltungsort ist Earth-Music Hall, Reme-Straße 14.

Weitere Informationen und Videos zu den Veranstaltungen in der Earth-Music-Hall gibt es unter: www.earth-music.de/veranstaltungen/

