Kirche Kräuterweihe erstmals wieder in St. Elisabeth in Herdecke

Maria Himmelfahrt war der Grund, einen alten und früher mal heidnischen Brauch in Herdecke wieder aufzunehmen.

Der in den katholischen Gemeinden in Alt-Wetter und Herdecke seit vielen Jahren in Vergessenheit geratene alte Brauch der Kräuterweihe wurde nun am Fest Maria Himmelfahrt in St. Elisabeth in Ende erstmals wieder praktiziert. Während der heiligen Messe wurden die von den Gläubigen mitgebrachten bunten Kräutersträuße von Pastor Norbert Appel geweiht.

Den ursprünglich heidnischen Brauch der Kräuterbüsche stellte die Kirche unter den Segen der Gottesmutter Maria. Das geschah aufgrund einer Legende. Diese berichtet, dass nach der Aufnahme Marias in den Himmel das verlassene Grab mit Rosen und Lilien angefüllt war und um das Grab herum zahlreiche Kräuter wuchsen.