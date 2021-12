Krankenhaus Herdecke: Erweiterte Psychiatrie ist fast fertig

Herdecke. Nach Verzögerung: Das Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke steht vor der Fertigstellung der Psychiatrie-Erweiterung. Neuer Abteilungsleiter gesucht.

Wenn mitten in einer Erweiterungsphase der verantwortliche Arzt von Bord geht, klingt das gravierend. Doch eine Sprecherin des Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke (GKH) beschwichtigt und stellt die erfreuliche Nachricht in den Vordergrund. Bekanntlich vergrößert die Klinik in Westende die psychiatrische Abteilung, um dann auch ab dem 1. Februar 2022 die Pflichtversorgung für Patienten aus Witten übernehmen zu können.

Corona und zwei Hochwasser-Schäden im Sommer 2021 verzögerten die Fertigstellung um mehrere Monate. Doch die rückt jetzt immer näher. Vor einer Woche gab es die behördliche Abnahmen zur Inbetriebnahme der neuen Station. Nun laufen noch letzte Arbeiten, ehe das GKH dann in der ersten Januarwoche die neu geschaffenen Räumlichkeiten nutzen kann. Zunächst soll es Umzüge von Patienten innerhalb des Gebäudes geben.

Einvernehmliche Trennung von Müller

All das geschieht unter besonderen Vorzeichen. Schon vor einigen Tagen haben sich das Krankenhaus und Prof. Dr. Helge Müller, seit April 2020 der Leiter der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie, „einvernehmlich“ getrennt. Die Nachfolge-Suche läuft derzeit.

Bettenanzahl erhöht Bei der Erweiterung der Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik erhöht sich die Bettenzahl in Westende von 81 auf 110. Auch in Witten vergrößert die Klinik die Anlaufstellen dieser Abteilung.

Seine Aufgaben hat derweil Dr. Volker Hentschel kommissarisch übernommen. Nicht das erste Mal. Schon vor dem Amtsantritt Müllers stand der erfahrene Oberarzt übergangsweise dieser Abteilung in Westende vor. Da Hentschel die Abläufe in der Herdecker Klinik seit Jahren kennt, erwarten die Verantwortlichen auch keine Schwierigkeiten in der letzten Phase der Erweiterung und beim Startschuss in den neuen Räumen.

Für diese hatte die GKH-Leitung eigentlich eine Einweihungsfeier geplant. Doch wegen der seit Ende November stark angestiegenen Infektionszahlen könne diese nicht stattfinden, auch „das beste Hygienekonzept“ kann das laut Sprecherin Alexandra Schürmann nicht ermöglichen. Dafür soll es ein Video mit einem Rundgang durch den neuen Gebäudetrakt geben.

