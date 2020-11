Krankenhaus in Herdecke steht Eltern kranker Kinder bei

Herdecke. Das Gemeinschaftskrankenhaus in Herdecke hat schon vor der Entlassung spätere Hilfe für behandelte Kinder im Auge. Zur Freude der Eltern.

Eine zu frühe Geburt, die Diagnose eines genetischen Syndroms oder einer schweren Krankheit: Wenn Eltern um die Gesundheit ihres Kindes bangen müssen, gerät der gewohnte Alltag schnell aus den Fugen. Ein langer Krankenhausaufenthalt, die ständigen Sorgen und Ängste, dazu die Frage, wie das Familiensystem in dieser Ausnahmesituation weiter funktioniert – für Familien eine riesige Belastung, in der sie Anspruch auf schnelle und unkomplizierte Hilfen haben. Die Mitarbeiter der sozialmedizinischen Nachsorge bieten genau diese individuelle Hilfe für betroffene Familien.

Das Gemeinschaftskrankenhaus in Herdecke ist seit einigen Monaten ein neuer Standort des sozialmedizinischen Nachsorgezentrums des Westfälischen Kinderzentrums Dortmund. Der Kontakt zu betroffenen Familien wird schon während des stationären Aufenthaltes des Kindes aufgebaut, die Betreuung geht nach der Entlassung nahtlos weiter. „Eltern extrem Frühgeborener, kranker Neugeborener oder kranker Kinder müssen sich schließlich nicht nur mit den medizinischen Aspekten beschäftigen, sondern es prasselt so viel mehr auf sie ein“, sagt Prof. Dr. med. Alfred Längler, Leiter der Kinderklinik am Gemeinschaftskrankenhaus. „Eltern sind mit der Versorgung ihres kranken oder zu früh geborenen Kindes sehr gefordert. Hier setzt die sozialmedizinische Nachsorge an. Sie unterstützt und berät Familien in regelmäßigen Hausbesuchen, sowohl in Bezug auf die medizinische Versorgung als auch zu Pflege und Ernährung des Kindes. Des Weiteren wird zu sozialrechtlichen Ansprüchen und Förderungen informiert“, so Längler.

Das Team, das nach den Standards des Bundesverbands Bunter Kreis e.V. arbeitet, unterstützt betroffene Familien nach der Entlassung aus dem Krankenhaus. Es bringt sie mit weiteren Leistungserbringern wie Fachärzten sowie und Therapeuten in Absprache mit dem niedergelassenen Kinderarzt zusammen.

Das Angebot des Bunten Kreises ist freiwillig. Wird ein Anspruch festgestellt, werden Eltern im Gemeinschaftskrankenhaus über diese Möglichkeit informiert.