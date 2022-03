Krieg Krebskranke Kinder aus der Ukraine in Herdecke in Behandlung

Herdecke. Das Gemeinschaftskrankenhaus stellt sich auf weitere Geflüchtete Kinder ein, die zur Behandlung kommen werden.

Das Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke hat am Samstag zwei an Krebs erkrankte Kinder aus der Ukraine aufgenommen. Wegen des russischen Angriffskriegs gegen ihr Heimatland konnten die beiden jungen Patienten (7 und 17 Jahre alt), die beide an einer akuten myeloischen Leukämie (AML) erkrankt sind, nicht mehr fachgerecht behandelt werden. Beide sind mit ihren Müttern nach Herdecke gekommen und mussten ihre Geschwister und Väter in ihren Heimatstädten (Odessa, Dnipro) zurücklassen.

Schätzungen zufolge sind aktuell rund 1000 Kinder in der Ukraine wegen einer Krebserkrankung in Behandlung. Wegen des Kriegs ist jedoch ihre Therapie in den jeweiligen Krankenhäusern gefährdet. Aus diesem Grund sollen die betroffenen Kinder auf Kinderonkologische Zentren in ganz Europa verteilt werden. Rund 50 von ihnen sind jetzt bereits in Deutschland angekommen, 21 in NRW.

„Die Kinderonkologen sind international außergewöhnlich gut vernetzt, auch über die Fachgesellschaften. Davon profitieren wir auch jetzt in dieser humanitären Krise“, berichtet Prof. Dr. med. Alfred Längler, Leitender Kinderarzt und Ärztlicher Direktor am GKH. Er geht davon aus, dass das Gemeinschaftskrankenhaus in den kommenden Tagen und Wochen weitere junge Krebspatienten aus der Ukraine aufnehmen wird. Wie viele Kinder das sein werden, kann natürlich niemand bisher absehen.

Sprachbarriere ist schwierig

Den beiden Kindern, die seit Samstag stationär im GKH versorgt werden, geht es den Umständen entsprechend gut, ebenso ihren Müttern. Jedoch leiden alle sehr unter der Trennung von ihren Familien und der Sorge um deren Sicherheit in der Ukraine. Auch die Sprachbarriere macht ihnen zu schaffen. Es ist derzeit noch nicht geklärt, wo die Familien mittel- bis langfristig untergebracht werden können, denn die Behandlung ist langwierig.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter