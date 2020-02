Krebskranker Demetre kämpft weiter in Herdecke

Als dem vierjährigen Demetre aus Georgien akute lymphatische Leukämie diagnostiziert wurde, brach für seine Eltern die Welt zusammen. Schnell war klar, dass der kleine Junge in seiner Heimat nicht die notwendige und erfolgsbringende Therapie erhält. Für eine bessere Heilungschance kam Demetre mit seinen Eltern vergangenen Herbst nach Deutschland in die Herdecker Kinderklinik.

Da die Familie für die Behandlungskosten selbst aufkommen muss, wandten sich die Eltern an den Sterntaler-Verein mit der Bitte um Hilfe. Prompt veranlasste der gemeinnützige Verein eine große Spendenaktion, an der sich bisher fast 600 Menschen beteiligten und so insgesamt 15.000 Euro zusammenbrachten. Die Familie war überwältigt von der ihnen entgegengebrachten Hilfsbereitschaft, doch nun die ernüchternde Nachricht: Bei Demetre wurde eine besonders aggressive Form der Leukämie festgestellt und die Therapie musste umgestellt werden. Damit verlängert sich nicht nur die Behandlung, sondern auch die Kosten sind gestiegen.

Aggressivere Krebsform

Ursprünglich ging die Familie von circa 80.000 Euro aus, die für die Behandlung notwendig sind. Bereits im vergangenen Jahr erhielt Demetre seine ersten Behandlungsblöcke. Die Knochenmarksuntersuchung ergab dann das Ergebnis der aggressiveren Form des Blutkrebs und Demetre wurde er in die sogenannte „high-risk“ Kategorisierung eingestuft. Der kleine Junge erhält jetzt eine stärkere Chemotherapie und damit steigen die Kosten für die Behandlung auf circa 130.000 Euro an. „Die Familie macht das ganz toll. Wenn bei den einzelnen Chemo-Blöcken die Infusionen über mehrere Tage in seinen Körper laufen, sind die Eltern Tag und Nacht bei ihm. Es ist fast unglaublich, wie stark der Kleine ist“, berichtete Gudrun Dannemann vom Vorstand des Sterntaler e. V. „Hoffnung fördern“ ist das Motto des Vereins und diese Hoffnung scheint die Familie um Demetre trotz längeren und intensiveren Behandlung keinesfalls zu verlieren. Mit seinem kleinen Kämpferherz erträgt der Junge alle Nebenwirkungen der Therapie, die anstatt wie vorerst gedacht bis März nun voraussichtlich bis August andauern wird. Sein Lichtblick und Hoffnungsgeber ist dabei sein älterer Bruder zuhause in Georgien, den er unbedingt wiedersehen möchte.

Eltern sammeln Spenden

Demetres Eltern versuchen währenddessen alles, um das Geld für die Behandlung zusammenzubekommen. Sie haben sich in Georgien Geld geliehen, Verwandte und Freunde unterstützen die Eltern reichlich. Fast 70.000 Euro konnten sie so bereits sammeln. Die jetzt gestiegenen Kosten deckt das Geld dennoch trotzdem nicht ab. „Für uns heißt es weiterzumachen und dafür zu sorgen, dass die Spendenaktion nicht einschläft“, beteuert der Sterntaler-Verein. In diesem Zusammenhang möchte der Verein auch darauf hinweisen, dass die Herdecker Kinderklinik den Eltern nur die Kosten in Rechnung stellt, die auch bei gesetzlich versicherten Patienten abgerechnet würden.

Nach Auskunft der Eltern spricht Demetre gut auf die Therapie an. Auch der behandelnde Arzt Dr. Tyco Zuzak, leitender Oberarzt der Kinderhämatologie und -onkologie der Kinderklinik Herdecke, ist optimistisch, dass Demetre unter der neu zusammengestellten Behandlung gute Chancen hat, wieder ganz gesund zu werden. „Mit einem Beitrag, egal in welcher Höhe, kann jeder, der sich vom Schicksal des kleinen Jungen angesprochen fühlt, dabei mithelfen“, richtet sich der Sterntaler-Verein an die Bürger und Bürgerinnen. Die Spendenaktion läuft weiterhin und kann maßgeblich dazu beitragen, dass Demetres Wunsch, seinen Bruder wiederzusehen, in Erfüllung geht.