Kreis fördert Kulturprojekte: Das sind die Angebote

Ennepe-Ruhr Workshops zu textilen Erinnerungen, die Zukunft der Filmindustrie, Glücksversprechen und Beziehungsalternativen stehen auf dem Programm.

Der Ennepe-Ruhr-Kreis fördert unterschiedliche Kulturprojekte. Im Dezember locken mit diesen Geldern geförderte Veranstaltungen nach Schwelm, Bochum und Witten. Im Januar lädt der Kreis zudem Kulturschaffende, Kulturvereine, Initiativen und Organisationen zusammen mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und Verwaltung zu einem gemeinsamen Austausch in Ennepetal ein.

Gemeinschaftskunstwerk ist das Ziel

Am Freitag, 8. Dezember, lädt die Künstlerin Kirsten Rönfeldt um 19 Uhr unter dem Titel „Das Netz – Textile Erinnerungen“ zu einem Workshop in die Räume der Handlung, Hauptstraße 36 in Schwelm, ein. In vorweihnachtlicher Atmosphäre wird es an diesem Abend die Gelegenheit geben, gemeinsam über textile Erinnerungsstücke ins Gespräch zu kommen und an einem gemeinschaftlichen Kunstwerk zu arbeiten. Weitere Informationen zur Veranstaltung finden sich auf der Webseite https://textile-erinnerungen.de/

Wie steht es um Hollywood?

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „DIY Ennepe-Ruhr!“ des soziokulturellen Zentrums „Trotz Allem e. V.“ in Witten finden im Dezember zwei Veranstaltungen statt. Der Filmkritiker und Autor Wolfgang M. Schmitt spricht am Freitag, 8. Dezember, ab 20 Uhr unter dem Titel „Quo vadis, Hollywood?“ im Kino Endstation im Bahnhof Langendreer, Wallbaumweg 108 in Bochum, über die Zukunft der Filmindustrie und die Aspekte von Do-it-yourself in diesem Kontext.

Buchvorstellung und Lesung

Eine Woche später, am Freitag, 15. Dezember, findet ab 19 Uhr eine Buchvorstellung und Lesung in den Räumlichkeiten des soziokulturellen Zentrums „Trotz Allem e. V.“ in der Wideystraße 44 in Witten statt. Die Autorin und Soziologin Andrea Newerla spricht über ihr Buch „Das Ende des Romantikdiktats“ und zeigt dabei den Wandel von Beziehungsnormen auf. Sie thematisiert die soziologischen Hintergründe heutiger Glücksversprechen und mögliche Beziehungsalternativen. Weitere Informationen zu beiden Veranstaltungen finden sich unter www.trotzallem.noblogs.org

Gemeinsamer Austausch

Im Januar tritt die Kultur-Service-Stelle des Ennepe-Ruhr-Kreises selbst mit einer Veranstaltung in Erscheinung. Unter dem Titel „Kultur vernetzEN“ lädt der Kreis interessierte Kulturschaffende, Kulturvereine, Initiativen und Organisationen zusammen mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und Verwaltung am Mittwoch, 31. Januar, von 17 bis 20 Uhr zu einem gemeinsamen Austausch in die Aula des städtischen Reichenbachgymnasiums Ennepetal ein.

Vernetzen steht im Fokus

Das Team der Kultur-Service-Stelle stellt ihr Angebot vor und erklärt das Kulturförderprogramm des Kreises. Im Anschluss können Fragen gestellt und in einem interaktiven Teil Interessen und Bedarfe mitgeteilt werden. Im Fokus stehen das gegenseitige Kennenlernen und Vernetzen. Nach der Zusammenfassung der Ergebnisse besteht die Möglichkeit, den Abend bei Gesprächen gemeinsam ausklingen zu lassen. Eine Anmeldung ist erforderlich und bis Sonntag, 7. Januar, auf der Webseite der Kreisverwaltung https://www.enkreis.de/ in der Kategorie „Kultur & Sport“, „Kultur“ unter „Netzwerk Kultur im Ennepe-Ruhr-Kreis“ möglich.

Anträge können noch eingereicht werden

Seit 2022 fördert der Kreis Kulturprojekte im Rahmen der vom Kreistag beschlossenen Kulturförderrichtlinien. Lokale Kunst- und Kulturschaffende, die für das nächste Jahr Projekte planen und dabei vom Ennepe-Ruhr-Kreis mit einer Summe zwischen 5.000 und 10.000 Euro unterstützt werden möchten, können noch bis zum 15. Dezember Anträge auf Kulturförderung stellen. Auch Projekte, die für 2024 geplant sind und weniger als 5.000 Euro an Fördergeldern benötigen, haben Aussicht, vom Kreis unterstützt zu werden. Die Antragsfrist hierfür beginnt am 1. Januar.

Weitere Informationen

Förderfähig sind Projekte aus allen Bereichen der Kultur. Ziel der Kulturförderung ist es, für den Kreis bedeutsame Veranstaltungen zu ermöglichen, die kulturelle Bildung der Bürgerinnen und Bürger zu befördern sowie das bürgerschaftliche Engagement und die interkommunale Zusammenarbeit im Ennepe-Ruhr-Kreis zu stärken. Die Richtlinien sowie das Antragsformular können auf der Internetseite der Kreisverwaltung im Bereich Kulturförderung unter Kultur & Sport heruntergeladen werden. Ansprechpartnerin für Rückfragen ist Wiebke Neuser, Tel.: 02336 4448-159, E-Mail: W.Neuser@en-kreis.de.

