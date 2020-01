Yoga für Schwangere: Verschiedene Übungen zum Nachmachen Yoga für Schwangere: Verschiedene Übungen zum Nachmachen

Wie ist die Verpflegung?

Für die Patienten gebe es hochwertige und gesundheitsfördernde Verpflegung von einer Bio-Zentralküche, die sich am Krankenhaus befindet. Feste Essenszeiten gebe es auf der Wochenstation nicht, die Familien können selbst entscheiden, wann sie ihre Mahlzeiten einnehmen und ob sie dies auf dem Zimmer oder im Aufenthaltsraum mit Terrasse tun wollen. Frühstück und Abendessen gebe es in Büffetform.

Gibt es eine Neugeborenenstation?

Mütter und Kinder werden nicht getrennt, so das Gemeinschaftskrankenhaus. Die Neugeborenen seien gemeinsam mit ihren Müttern untergebracht. Müsse ein Kind nach der Geburt auf die Neonatologie - zum Beispiel frühgeborene oder kranke Babys - verlegt werden, bliebe die Mutter immer so nah wie möglich dabei. Wenn es möglich ist, wohnen Mutter und Kind auch auf der Kinderintensivstation gemeinsam in einem Zimmer.

Ist das Krankenhaus Perinatalzentrum? Wenn ja, welche Stufe?

Es handelt sich um ein Perinatalzentrum der Stufe 1.

Gibt es Besonderheiten wie beispielsweise Infoabende?

Das Gemeinschaftskrankenhaus bietet an jedem ersten und dritten Donnerstagabend im Monat um 20 Uhr (nicht an gesetzlichen Feiertagen) einen Infoabend. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Treffpunkt ist das Dörthe-Krause-Institut direkt am Gemeinschaftskrankenhaus.

Ist eine Anmeldung für die Geburt möglich/nötig? Und wann sollte man sich anmelden?

Es sei empfehlenswert, dass sich Schwangere zur Geburt anmelden. In der Regel erfolgt rund um die 36. Woche ein Gespräch mit einer Hebamme oder Ärztin, um über Wünsche oder mögliche Besonderheiten zu sprechen. Informationen dazu gibt es im Internet oder telefonisch unter 02330-624455.

Die Adresse des Krankenhauses: Gemeinschaftskrankenhaus, Gerhard-Kienle-Weg 4, 58313 Herdecke

