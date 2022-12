Kreisverwaltung schließt Weihnachten fast alle Dienststellen

Ennepe-Ruhr. Im Ennepe-Ruhr-Kreis sind fast alle Dienststellen der Verwaltung zwischen dem 23. Dezember und Anfang Januar geschlossen. Es gibt eine Ausnahme.

Ab Freitag, 23. Dezember, bleiben bis zum Jahresende mit Ausnahme der Zulassungsstelle in Schwelm (Hattinger Straße 2) alle Dienststellen der Kreisverwaltung für die Bürgerinnen und Bürger geschlossen.

In den Regionalstellen des Jobcenters EN wird es in dieser Zeit Notdienste geben, heißt es in einer Mitteilung. Der letzte Öffnungstag aller Dienststellen des Ennepe-Ruhr-Kreises ist in diesem Jahr damit Donnerstag, 22. Dezember. Der erste Öffnungstag im neuen Jahr Montag, 2. Januar.

Mit dieser Entscheidung reagiert der Kreis nach seinen Angaben auch auf die Lage auf dem Energiemarkt. Dank des Schließens der Verwaltungsgebäude in Schwelm, Witten, Gevelsberg, Hattingen, Herdecke und Wetter können die Heizungen für zehn Tage deutlich heruntergefahren werden.

Für Besuche der Zulassungsstelle gilt auch am Freitag, 23. Dezember, sowie zwischen Dienstag und Freitag, 27. bis 30. Dezember, wie gewohnt eine Terminpflicht. Vereinbart werden können diese am einfachsten auf der Internetseite der Kreisverwaltung (www.enkreis.de)

In den Regionalstellen des Jobcenters EN in Hattingen, Witten sowie für den Südkreis stehen am Freitag, 23. Dezember, sowie zwischen Dienstag und Freitag, 27. bis 30. Dezember, jeweils von 10 bis 12 Uhr Ansprechpartner für Notfälle zur Verfügung. Aushänge vor Ort informieren über die Details.

Wie alle Jahre wieder gelten für ausgewählte Bereiche – darunter das Gesundheitsamt, das Umweltamt und das Veterinäramt – Bereitschaftsdienste. Ihre Erreichbarkeit sei über die Kreisleitstelle sichergestellt. Dort koordinieren die Beschäftigten selbstverständlich auch zur Jahreswende rund um die Uhr alle Einsätze der Feuerwehren und des Rettungsdienstes im EN-Kreis, heißt es. Der letzte reguläre Transport von Proben zur Trichinenschau findet am Donnerstag, 22. Dezember, um 8.30 Uhr statt. Zwischen Weihnachten und Neujahr nimmt das Veterinäramt im Schwelmer Kreishaus keine Proben an. Diese werden dann im Rahmen einer Sonderregelung von den Jägern direkt an das Untersuchungslabor geschickt, die Adresse lautet Lebensmittel- und Veterinäruntersuchungsamt, Kreis Siegen-Wittgenstein, Koblenzer Straße 73, 57072 Siegen.

Die Abfallumladeanlagen in Gevelsberg (Hundeicker Straße 24-26) und Witten (Bebbelsdorf 73) sind an Heiligabend und Silvester vormittags sowie in der Woche nach Weihnachten für private Anlieferer zu den üblichen Zeiten geöffnet. Auch hier gilt eine Terminpflicht (über https://termin.ahe.de online buchbar).

Richtiges Verhalten am Container

Mit Blick auf den Abfall, der zum Jahreswechsel in großen Mengen zu entsorgen ist, bittet die Kreisverwaltung, an Containerstellplätzen so zu parken, dass Entsorgungsfahrzeuge die Container jederzeit erreichen und leeren können. Zudem sollte Altglas nicht neben die Container gestellt werden, auch dies beeinträchtige den Abtransport erheblich. Wer auf Nummer sichergehen will, einen Platz für sein Altglas zu finden, der sollte die Umladeanlagen in Gevelsberg und Witten ansteuern. Dort stehen ausreichende Kapazitäten zur Verfügung.

