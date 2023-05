Kris und Mona Köhler sind vom Fach bei „Achtsam morden“

Wetter/Wuppertal. Schauspieler müssen alles können, notfalls auch morden. Die Wetterander Kris und Mona zeigen auf der Bühne, wie das achtsam geht.

„Achtsam morden“, eine Kriminalkomödie nach dem Bestseller von Karsten Dusse, ist im K4theater Wuppertal zu sehen.

Im Info heißt es: „Diese Kriminalkomödie entschleunigt auf der Überholspur. Das Wuppertaler Theater K4, das Mona und Kris Köhler aus Wetter betreiben, stellt sich als eines der ersten Kulturhäuser der Herausforderung, die verrückte Erzählung aus dem gleichnamigen Bestsellerroman von Karsten Dusse auf der Bühne umzusetzen .

Die Uraufführung feierte diese exklusive, von Bernd Schmidt bearbeitete, Theaterfassung 2022 in Karlsruhe und kommt nun ganz frisch in NRW an. Darum geht es: Auf Geheiß seiner Ehefrau soll Strafverteidiger Björn Diemel seine Work-Life-Balance in Ordnung bringen. Sie schickt den smarten Anwalt, der sich im Alltag um das Wohlbefinden der organisierten Kriminalität zu kümmern hat, in ein Achtsamkeitsseminar. Was Björn Diemel dort lernt und erfolgreich anwendet, verändert nicht nur sein Leben, sondern auch die Hierarchie im Unterwelt-Milieu.

Drei Darsteller in 19 Rollen

In der Bühnenbearbeitung rotieren drei Darsteller in 19 Rollen und sind achtsam bemüht, der rasanten Geschichte entschleunigt auf den Fersen zu bleiben. „Natürlich wäre es ein Ding der Unmöglichkeit, alle Rollen aus dem Roman mit vier oder fünf Schauspielerinnen und Schauspielern darzustellen. Darum machen wir es zu dritt!“ freut sich Darsteller und Theaterleiter Kris Köhler mit einem deutlichen Augenzwinkern auf das nahende Spektakel.

„Die Dekoration wirkt auf den ersten Blick vielleicht etwas simpler, aber der Eindruck täuscht. Ich glaube, wir haben wieder sehr kreative Lösungen gefunden“, verspricht Mona Köhler, ebenfalls Darstellerin und Theaterleiterin, in ihrer Zusatzfunktion als Bühnenbildnerin. So entsteht aus dem Aufeinandertreffen von Kriminalkomödie und Ratgeberliteratur eine humorexplosive Mischung aus Wellnessurlaub und Mordsvergnügen. Am Ende zeigt sich Björn Diemel als Musterschüler seines Achtsamkeitscoaches – mit fatalen Folgen, doch zum Wohl seiner Familie. Es spielen Mona und Kris Köhler mit Marc Gruss und Timo Petersilie in wechselnder Doppelbesetzung.

Termine: 12./13./14./17./19./20./ 21./26./27./28. Mai. Tickets und Info: www.k4theater.de

