Kritik am Stadtsaal Wetter: Betonwüste statt blühendes Leben

Die Stadt Wetter hatte kürzlich (die Redaktion berichtete) die freudige Nachricht veröffentlicht, dass die Umgestaltung des Stadtsaals nun endlich fertig sei. Das soll mit den Bürgern gefeiert werden. Entgegen der Mitteilung der Verwaltung, „der neu gestaltete Platz lädt zum Flanieren, Verweilen und Entspannen ein“, gebe es aber etliche Bürger, die alles andere als begeistert sind. Unter ihnen ist auch Hans-Joachim Mittag aus Alt-Wetter. „Die als stadtarchitektonisches Meisterwerk gepriesene Umgestaltung zu einer Fläche aus Stein, Stein und noch mehr Stein ähnelt der Gestaltung des Bahnhofsvorplatzes“, sagt Mittag und fügt mit ironischem Unterton hinzu: „Hier wurden Folgekosten weitsichtig minimiert.“

Die Stadt hatte in einem langen Prozess sowohl den Stadtsaal saniert als auch das Umfeld umgestaltet. Dabei wurden auch die Bürger ins Boot geholt und bei Workshops nach Wünschen befragt. Der Planer versicherte stets, dass zwar das Gestrüpp vom Platz entfernt werde und auch einige alte Platanen weichen, dafür aber Neupflanzungen entstehen sollen, die den Platzcharakter aufwerten. Viel Grün ist jedoch nicht zu sehen – das hat auch Mittag bemerkt. Dabei hat der Wetteraner in anderen Städten, in denen ebenfalls Umgestaltungen von Plätzen anstanden, andere Beobachtungen gemacht. „Dort entstanden Plätze, die durch Begrünung, Integration von Wasserspielen, attraktiven Bänken oder Liegen und auch öffentlichen Bücherschränken so gestaltet wurden, dass sie Kühle spenden und zum längeren Verweilen einladen.“ Bei hochsommerlichen Temperaturen, wie sie in den kommenden Jahren wegen des Klimawandels zu erwarten seien, kann er sich nicht vorstellen, dass Menschen gerne hier am Stadtsaal verweilen. Vielleicht sei das ja auch gar nicht gewünscht. Längeres Verweilen könnte ja mit Vandalismus einhergehen, fügt er scherzhaft hinzu.

Dass der Platz am Stadtsaal und Wetters gute Stube dringend eine Überarbeitung nötig hatten, bezweifelt der Wetteraner überhaupt nicht. „Keine Frage, der Stadtsaal hatte es dringend nötig und seine Renovierung ist ein echter Gewinn – nicht nur für die Lichtburg und sein tolles Ensemble“, sagt er. Aber: Die fast lückenlose Versiegelung des Platzes führe zu einer Stein- und Betonwüste. Dass er gerade jetzt auf das Problem aufmerksam macht, ist kein Zufall und zweierlei Gründen geschuldet: Einerseits die seiner Ansicht nach allzu euphorische Pressemitteilung, die nicht unwidersprochen bleiben dürfe. Andererseits stehe ja bereits das nächste große Umbauprojekt an. „Die Umgestaltung des Areals rund um die Burgruine wird bald in Angriff genommen. Wir sind gespannt, wie es wird“, so Mittag.

