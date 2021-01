Alle Stühle hochgestellt: Kaum eine Branche wird in der Coronakrise so gebeutelt wie die Gastronomie.

Leserbrief Kritik an Corona-Bußgeldern in Wetter

Wetter Saftige Bußgeldbescheide in der Coronakrise für Gastronomen in Wetter stoßen in der Bevölkerung auch auf Kritik. Ein Leserbrief:

"Ihr Artikel zu den Bußgeldbescheiden lässt mir keine Ruhe", schreibt Leser Gerd Klinkmann aus Wetter. Und weiter: "Da bemüht sich die Stadt Wetter dankenswerterweise, den von der Pandemie stark gebeutelten Gaststätten und Geschäften unserer Stadt mit Aktionen wie ,Wetter tischt auf', Einkaufsgutscheinen usw. zu helfen. Völlig dem zuwider schwärmen städtische Mitarbeiter aus, den Betreibern derselben Gewerbe das Leben noch schwerer zu machen als es schon ist.

Existenzen bedroht

Akribisch werden Fehler gesucht bei nicht exakt befolgten Vorschriften, die sich dauernd ändern und Datenschutzaushängen, die niemanden interessieren. Dass sie dabei eventuell Existenzen vernichten, uns Bürgern gegebenenfalls weitere Einkaufs- und Einkehrmöglichkeiten nehmen, an denen es ohnehin schon sehr mangelt, ist ihnen völlig egal.

Was geht in den Köpfen dieser Mitbürger von uns nur vor, die so handeln?"