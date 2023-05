Kritik an ESV: Vorstand sollte mit gutem Beispiel vorangehen

Volmarstein. Der christliche Anspruch scheint bei der ESV verloren zu gehen, fürchtet ein Leser aus Wetter. Er hat an die Stiftung besondere Erwartungen

Zur Berichterstattung über die Bezahlpraxis in einigen Bereichen der ESV hat Thorsten Schmitz aus Wetter seine Meinung geäußert. Er schreibt: „Immer, wenn ich „Evangelische Stiftung Volmarstein“ höre und lese, denke ich an christlichen Umgang im Miteinander und an christliche Gerechtigkeit, die sich auch in den zehn Geboten ausdrückt. Die aktuelle Posse um die Bezahlung von Mitarbeitern der evangelischen Stiftung trägt leider nicht dazu bei, dieses Bild in meinem Kopf aufrecht zu erhalten.

Dass sich die Stiftung nur noch auf kapitalistische Strukturen bezieht und zum Beispiel kein Vorstand mehr für die evangelischen Werte steht (nichts anderes sagt der Umstand „Alleinvorstand“ ja aus), ist meines Erachtens dem Sinn und Zweck dieser Stiftung unwürdig. Es ist verständlich, dass der ständige Kostendruck kreativer Lösungen bedarf. Dies kann aber nicht – vor alllem nicht allein – auf dem Rücken von Mitarbeiten und „Kunden“ ausgetragen werden.

Wenn Einkommenseinbußen oder niedrigere Bezahlung tatsächlich erforderlich sind, muss dies in einer christlichen Stiftung solidarisch von allen Mitarbeiten gefordert werden, und mit gutem Beispiel muss ein Vorstand dann auch vorangehen. Gute Arbeit eines Vorstandes macht sich nicht nur durch hohe Gewinne bemerkbar, sondern auch durch ein gutes Miteinander. In vielen Kapitalgesellschaften ist es negative Praxis, dem Vorstand auch dann hohe Gehälter und Boni zu bezahlen, wenn niedrige Tarifabschlüsse und Entlassungen als Unternehmenserfolg dargestellt werden. Diese unchristliche Praxis sollte eine christliche Stiftung nicht als Maßstab nehmen. Im Gegenteil!

Ein Beispiel: LKW-Fahrer, die im grenzüberschreitenden Verkehr fahren, sollen den Mindestlohn erhalten, der in dem Land gilt, in dem sie gerade fahren. So sollte es bei Tarifen, die von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sind, auch gehandhabt werden (...).

Eins ist klar, die seit Jahrzehnten herrschende „Geiz-ist-Geil-Mentalität“ unserer Gesellschaft bringt auf Dauer sozialen Unfrieden und muss überwunden werden. Man kann nicht alles haben, vor allem nicht zum Null-Tarif. Eine Entscheidung muss man dann aber auch mit den Konsequenzen für sich vertreten können. Diese Konsequenzen dürfen nicht andere, etwa Mitarbeiter, tragen müssen.“



