Bauen Kritik an Information: Bagger reißen Löcher in der Freiheit

Mangelnde Kommunikation werfen die Anwohner der Freiheit der AVU vor, denn: Plötzlich rückten Bagger an und rissen die Straßen auf.

Das ganze Dilemma hat seinen Ursprung schon zwei Wochen vorher. In gemütlicher Runde wollte die Nachbarschaft in der Freiheit den Advent begrüßen, gesellig am geschmückten Weihnachtsbaum. Dann plötzlich: Lichter aus. Nicht nur am Baum, sondern auch in Häusern. Der Grund: Stromausfall.

Feuchtigkeit im Stromkabel

14 Häuser mit rund 40 Wohneinheiten waren an dem Wochenende betroffen. Die AVU als Netzbetreiber rückte an und suchte den Fehler. Die Vermutung war, dass Feuchtigkeit in ein Stromkabel eingedrungen war. Das Unternehmen trennte daraufhin das Stromnetz in zwei Teile auf und konnte so recht schnell die Versorgung wieder gewährleisten. Bei der Fehlersuche wurde aber relativ schnell klar, dass Kabelabschnitte erneuert werden müssen. Daher hatte die AVU vor zehn Tagen vorzeitig um Verständnis für nötige Baumaßnahmen geworben. Wann diese stattfinden sollten, war zu diesem Zeitpunkt nicht klar.

Nacht- und Nebelaktion

Das haben die Nachbarn wiederum selbst herausfinden müssen, wie Volker Sabel, als Anwohner berichtet. So habe der beauftragte Subunternehmer der AVU am Montag in einem Gespräch mit einem anderen Nachbarn gesagt, dass die Möbel vor den Häusern und Dekorationen bis zum nächsten Tag um 6 Uhr morgens entfernt sein müssten, dann würde der Bagger anrollen und das Pflaster aufgehoben. Das Problem dabei: Nicht alle Nachbarn waren an diesem Tag vor Ort. So wurde schnell untereinander per Mundpropaganda abgesprochen, was und wo gemacht werden musste. Auch dem Tannenbaum ging es an den Schmuck. „Abgebaut habe ich ihn aber nicht. Der sitzt fest im Boden. Den hätte ich absägen müssen“, erklärt Volker Sabel von der quasi Nacht- und Nebelaktion. Eine andere Nachbarin musste hilflos aus der Ferne zusehen, wie ein anderer Nachbar ihr Garten- und Terrassenmobiliar abbaute. Sie selbst war nicht zu Hause und konnte nicht helfen. Die AVU bedauert die Kurzfristigkeit: „Im Zuge der Arbeiten an den Kabelverbindungen musste einiges Material vor den Häusern kurzfristig umgesetzt werden, unter anderem Gartenmobiliar. Wir bedanken uns bei den Nachbarn, die dabei mitgeholfen haben – und bitten um Verzeihung, wenn es dabei zu Irritationen gekommen ist.“

Notwendige Arbeiten

Doch die Nachbarschaft bezieht sich nicht nur auf die mangelnde Kommunikation an diesem Tag. „Wir sind uns alle einig, dass die Leitungen neu gemacht werden müssen und die Arbeiten notwendig sind. Ich sag’ mal, besser jetzt als im Sommer, wenn wir alle draußen sitzen wollen, aber die Art und Weise, wie wir vor vollendete Tatsachen gestellt werden, ohne mit uns zu reden ist schon sehr fragwürdig“, erklärt Sabel. Er hat ein weiteres Beispiel. „Im Zuge der Bauarbeiten ist eine Leitung der Telekom gekappt worden. Das kann passieren. Wir haben daher weder Telefon noch Internet. Deshalb hatte ich mich direkt um einen Techniker der Telekom bemüht und mit ihm einen Termin ausgemacht. Als ich am Mittwochmorgen aus dem Haus ging und dem Arbeiter vor Ort sagte, dass wir ein Problem mit Telefon und Internet haben, aber morgen ein Techniker käme, sagte der Arbeiter nur, dass er von dem Problem wisse und man sich schon darum gekümmert hätte, dass jemand rauskommt. Jetzt bin ich gespannt“, so Sabel.

Die Löcher direkt vor den Häusern sind tief. Foto: Privat / Wetter / Herdecke

Gründliche Erneuerung der Leitungen

Die AVU nimmt ihrerseits Stellung zu den Vorwürfen. „Wir bedauern, dass es im Zuge der Reparaturarbeiten dort zu Unmut bei den betroffenen Haushalten gekommen ist. Im Normalfall informiert AVU Netz natürlich über die bevorstehenden Arbeiten alle Anwohner sowie gibt auch eine entsprechende Pressemitteilung heraus. Bei dem Stromausfall in Wetter handelte es sich aber um ein spontanes Ereignis. Oberste Priorität genießt in solchen Fällen die Wiederherstellung der Stromversorgung. Das hat AVU Netz auch rasch geschafft. Wir informierten dazu und baten für die nötigen Baumaßnahmen um Verständnis. Wir bitten um Verzeihung, wenn in dieser zeitlich engen Situation nicht alle Betroffenen in der Freiheit von uns sofort und ausreichend informiert wurden“, erläutert Jürgen Bremes, als Sprecher der AVU. Die Baumaßnahmen umfassten eine gründliche Erneuerung der Kabelverbindungen in der Freiheit, nicht nur die einfache Reparatur an der Schadenstelle. Die AVU Netz entschloss sich dazu, um auf der sicheren Seite zu sein: „Wir wollen nicht die Situation erleben, dass Weihnachten es erneut dort Probleme mit der Stromversorgung gibt. Deshalb haben wir uns für die vorsorgliche Erneuerung entschieden“, sagt Klaus Fricke, Projektleiter bei AVU Netz.

Arbeiten bis Weihnachten abgeschlossen

Bis Weihnachten, so die AVU, sollen die Arbeiten so weit abgeschlossen sein, dass die Kabel erneuert sind und die Gräben weitestgehend zugeschüttet. „Was bis dahin leider nicht geschafft werden kann: die Pflasterung. Dabei handelt es sich um Natursteine, die aufwendiger zu verlegen sind. Und bei Regen oder gar Schnee ist eine Verlegung ohnehin nicht sinnvoll. Die Zuwege zu den Häusern werden selbstverständlich provisorisch hergerichtet. Leider ist aber die Barrierefreiheit in der Zeit bis zur kompletten Wiederherstellung der Wege eingeschränkt“, so Bermes.

