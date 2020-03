Krötenwanderung Herdecke: Wittbräucker Waldweg zum Teil frei

Herdecke. Entgegen der 1. Ankündigung wird in Herdecke der Wittbräucker Waldweg wegen der Amphibienwanderung nur abends, nachts und am Wochenende gesperrt.

Seit Ende voriger Woche ist bei der Stadt Herdecke bekannt, dass die Straße zwischen Herdecke und Wetter voraussichtlich über Monate gesperrt ist. Das hat jetzt auch Auswirkungen auf die von der Stadt angekündigte alljährliche Sperrung des Wittbräucker Waldweges für die Amphibienwanderung. So soll diese Sperrung entgegen einer ersten Ankündigung nun „auf ein zeitliches Mindestmaß reduziert werden“, so dass der wichtige Schutz der Tiere gewährleistet wird, gleichzeitig aber auch tagsüber eine Ausweichroute abseits des Her­decker Bachs verfügbar sei. So die Stadt in einer Mitteilung.

Zum Schutz der Kröten

Der Wittbräucker Waldweg wird somit ab heute in den Abend- und Nachtstunden zwischen 17.30 Uhr und 7.30 Uhr für die Wanderung der Amphibien zur Arterhaltung gesperrt. An den Wochenenden bleibt der Wittbräucker Waldweg ganztägig gesperrt.

Da es in der Vergangenheit sehr häufig vorgekommen sei, dass gesicherte Sperreinrichtungen von Verkehrsteilnehmern entfernt, teilweise gestohlen worden seien, appelliert die Verwaltung daran, sich an das nächtliche Durchfahrtverbot zu halten, da ansonsten nur mit massiven Sperrungen die Tiere geschützt werden könnten. Die Amphibien wandern besonders in den Dämmerungszeiten zu Sonnenauf- und Sonnenuntergang.

Kritik aus Reihen der SPD

Die SPD hatte zuvor schon mit Unverständnis auf die erste Ankündigung der Stadt reagiert, die Durchfahrt am Wittbräucker Waldweg generell zu untersagen. „Gerade mit Blick auf die aktuelle Sperrung der Wetterstraße und die nach wie vor schlechte Ampelschaltung am Herdecker Bach wird das Verkehrsaufkommen weiter steigen“, so der Fraktionsvorsitzende Jan Schaberick zur Begründung einer Aufhebung der Sperrung der Entlastungsstraße zwischen 6.30 und 18 Uhr an allen Tagen der Woche.

Auch die Ausnahmeregelungen für die Schwertransporte der Amprion-Baumaßnahmen stoßen bei der SPD auf Kritik. „Fahrzeuge über 7,5 Tonnen sollten den unteren Bereich des Wittbräucker Waldweges grundsätzlich nicht befahren dürfen. Hier könnten an der frisch sanierten Straße erhebliche Schäden entstehen“ befürchtet Prof. Dr. Ulrich Schwellenberg, langjähriger Sprecher im Ausschuss für Bauen, Planen und Verkehr.