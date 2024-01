Kurios: Total versperrter Blick von einer Bank in Herdecke

Kurios: In der Herdecker Ruhrallee steht eine Bank so ungünstig, dass der Blick auf den Fluss versperrt ist

Herdecke Etwas zum Schmunzeln: Wer sich in einer Herdecker Straße mal hinsetzen möchte, kann die Ruhr zwar erahnen, wegen eines Busches aber nicht sehen.

Manche sehen, so besagt es eine Redewendung, den Wald vor lauter Bäumen nicht. Für die Straße Ruhrallee in Herdecke braucht es an einer Stelle eine abgewandelte Formulierung. Hier können Spaziergänger vor allem im Winter an mehreren Orten auf den nur wenige Meter entfernt fließenden Fluss schauen, da die fehlenden Laubblätter meist eine freie Sicht in Richtung Gewässer und Autobahn ermöglichen.

Doch ausgerechnet an einer Bank versperrt ein großer Kirschlorbeer den Blick auf die Ruhr. Nur wenige Zentimeter liegen zwischen der Sitzgelegenheit und der üppigen Pflanze. Kurios: Wer dort Platz nimmt und nach vorne guckt, sieht vor lauter Busch den Fluss nicht mehr. Der ist eigentlich so nah und doch so fern. (gerb)

