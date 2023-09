Kuriose Mitteilung der Polizei zu Unfall ohne Unfallstelle

Herdecke/Telgte. Eine Frau aus Herdecke saß in Telgte/Münsterland am Steuer eines Unfallwagens. Der musste abgeschleppt werden. Der Unfallort: nicht zu ermitteln.

Kuriose Mitteilung der Polizei aus dem Münsterland zu einem Vorfall am Samstag, 23. September: Ein Auto stand demnach am Straßenrand der B 64 zwischen Warendorf und Telgte. Die Fahrerin, eine 41-Jährige aus Herdecke, hatte offensichtlich einen Verkehrsunfall – wie und wo genau, ist den Angaben zufolge aber unklar.

In der Meldung heißt es weiter: Polizisten fiel das Auto am Samstag gegen 13.45 Uhr kurz vor dem Ortseingang in Telgte auf. Es war massiv vorne links beschädigt und stand am Straßenrand, der Motor lief auch noch. Auf dem Fahrersitz saß die Herdeckerin, sie schien unverletzt. Auf Fragen der Beamten gab die Frau widersprüchliche Antworten, auch eine genaue Unfallstelle konnte sie nicht benennen. Sie gab an, irgendwo gegen eine Leitplanke gefahren zu sein.

Positiver Drogentest

Da die 41-Jährige während der Befragung körperliche Auffälligkeiten zeigte, befragten die Beamten sie nach Alkohol- und Drogenkonsum. Ein freiwilliger Atemalkoholtest war negativ, ein Drogenvortest positiv, auch Drogen wurden im Auto und bei der Frau gefunden.

Die Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, stellten die Drogen und dazugehörigen Utensilien sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Eine Unfallstelle, zu der die Beschädigungen am Auto passen, konnte bisher nicht ausfindig gemacht werden, hieß es abschließend.

