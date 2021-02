Kurskorrektur vor Jahren verpasst

Die erste falsche Weichenstellung für das Hallenbad ist satte 20 Jahre her. Für das auf Sole nicht ausgelegte Gebäude hatte die Umstellung, wie man inzwischen weiß, fatale Folgen. Fatal ebenso, dass nicht schon 2014, als ein erstes umfangreiches Sanierungskonzept aufgestellt wurde, dieser Fehler klar erkannt wurde. Spätestens da, als schon Betonpfeiler angefressen und andere sichtbare Schäden zutage getreten waren, hätten Verwaltung und Politik die Reißleine ziehen müssen.





Eine Kurskorrektur zurück zur Chlordesinfektion wäre bereits zu der Zeit angesagt gewesen. Der Sachverständige hatte die Korrosionsschäden und die Sole als Verursacher schon vor Jahren klar aufgeführt. Stattdessen wurde auf Zeit gespielt und weiter saniert – Schließungszeiten des Bades inklusive. Aber die Wurzel allen Übels, die Sole, blieb und konnte sich weiter durchs Gebäude fressen. Mit der Konsequenz, dass den Bürgern viele der nun noch anstehenden Sanierungskosten möglicherweise hätten erspart bleiben können.



Das wird die Politik hoffentlich bedenken, wenn sie bei der noch ausstehenden Entscheidung „Rückkehr zu Chlordesinfektion oder nicht“ gefragt ist. Spätestens jetzt ist diese Umkehr wohl unumgänglich, will man das Hallenbad endlich dauerhaft fit für die Zukunft machen. Und den heimischen Schwimmern bleibt ja im Sommer immerhin noch das Naturbad, in dem sie sich in ungechlortem Wasser tummeln können.