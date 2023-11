Lachen, tanzen, trödeln: Tipps fürs Wochenende

Wetter/Herdecke Auf der Ü-30-Party in Erinnerungen schwelgen oder beim Maskenball die Bauchmuskeln strapazieren. Das sind die Tipps der Redaktion.

Kürzere Tage, längere Nächte, kältere Temperaturen: Einem gelungenen Wochenende steht trotzdem nichts im Weg, denn bei diesen vier Veranstaltungen dürfte für jeden etwas dabei sein.

Satirischer Maskenball

In seiner neuen Soloshow „Maskenball“ wirft Sebastian 23 einen satirischen und schrägen

Blick hinter all die Masken, die Menschen im Alltag so tragen, und wir entdecken teilweise

sogar, was dahinter liegt: Gesichter. Das Programm ist randvoll mit Texten, Liedern, Stand-up und Impro. Dabei ist es mal politisch, mal albern, manchmal beides, immer links, meistens vorne, aber vor allem: ganz

weit oben.

Sebastian 23 - „Maskenball“, Freitag, 10. November, 20 Uhr, Einlass: 19.30 Uhr, Kulturzentrum Pelmke, Pelmkestraße 14, Hagen, VVK: 18 Euro / AK: 22 Euro

Comedian Sebastian 23 tritt in Hagen auf. Foto: Oliver Look / WAZ

Ü30-Party

Vier Tanzflächen, auf denen Chartbreaker mit dem Besten von den 80er-Jahren bis heute, Clubsound, Discofox und Schlager sowie Black Vibes mit RNB, Soul, Hiphop und Reggaeton gespielt werden: Da dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Die Ü30-Party in der Stadthalle Unna hat bereits seit vielen Jahren Tradition. Nachtschwärmer kommen hier auf ihre Kosten.

Ü30-Party, Samstag, 11. November, ab 21 Uhr, Erich-Göpfert-Stadthalle Unna, Parkstraße 44, Unna, VVK: 15 Euro / AK: 18 Euro

Trödelmarkt

Schnäppchenjäger kommen am Sonntag in der Werkstadt Witten auf ihre Kosten. Privatleute bieten hier zwischen 11 und 15 Uhr an über 50 Ständen ihre gesammelten Schätze zum Verkauf an. Der Verkauf von Neuware ist nicht gestattet. Für die kleine Stärkung ist mit frischen Waffeln, Kaffee und kühlen Getränke ebenfalls gesorgt. Der Eintritt ist frei. Wer selbst auch was zu verkaufen hat, kann noch Standplätze buchen, da krankheitsbedingt wieder Lücken entstanden sind. Weitere Infos dazu gibt es auf der Internetseite der Werkstadt (www.werk-stadt.com).

Trödelmarkt Werkstadt Witten, Mannesmannstraße 6, Witten, Sonntag, 12. November, 11 bis 16 Uhr, Eintritt frei

Ein Familientrödelmarkt findet am Sonntag in der Wittener Werkstadt an der Mannesmannstraße in Witten statt. Foto: Barbara Zabka / Witten

Hallenbad Wiedereröffnung

Darauf haben Sportler und Freizeitschwimmer lange gewartet. Am Sonntag eröffnet das Sport- und Freizeitbad Oberwengern nach mehrmonatiger Sanierungspause wieder. Zur Feier des Tages können die Besucher das Sport- und Freizeitbad am Sonntag kostenlos nutzen (letzter Eintritt 17 Uhr). Ferner stehen am Sonntag die Kinderspielgeräte Krake, Wasserlaufweg, LKW-Reifen und Schwimmtiere zur Nutzung bereit, der DUC Wetter und der Sporttaucher-Club Volmarstein locken mit einem Schnuppertauchen. Im Eingangsbereich und vor dem Hallenbad bietet die DLRG Getränke und Leckereien vom Grill und der TuS Wengern Kaffee, Kuchen und frische Waffeln für hungrige Gäste an. Sitzmöglichkeiten stehen dort auch zur Verfügung. Wer sich für die faszinierende Technik des Hallenbades interessiert, kann an einer Technikführung (mit Anmeldung am Tag der Eröffnung vor Ort) mit Badbetriebsleiter Christoph Rose teilnehmen (Dauer: 20 Minuten). Die erste Führung beginnt um 12.45 Uhr, weitere Führungen finden alle 45 Minuten statt. Zu gewinnen gibt es am Eröffnungstag auch etwas: Wer bei der Hallenbadrallye (ein Quizzettel muss ausgefüllt und ein Lösungswort gefunden werden) erfolgreich ist, kann eine von fünf Zehnerkarten für das Hallenbad gewinnen.

Hallenbad-Eröffnung, Hoffmann-von-Fallersleben-Straße 30, Wetter, So. 12-18 Uhr, Eintritt frei

