Die Kinderintensivstation am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke: Krankenschwester Annika Scheel und Gudrun Dannemann vom Verein Sterntaler vor der "Lärmampel" (das grüne Ohr).

Verein Sterntaler „Lärmampel“ schützt Frühchen im Krankenhaus in Herdecke

Herdecke. Mit einer „Lärmampel“ Frühchen schützen: Der Verein Sterntaler rüstet die Kinderintensivstation des Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke auf.

Der Verein Sterntaler fördert ein ganzheitliches Konzept für die Betreuung von Familien mit Frühgeborenen. Grund: Die zu frühe Geburt eines Kindes stellt Familien vor große Herausforderungen. Viele Frühchen müssen anfangs über Wochen oder gar Monate in der Neonatologie im Krankenhaus versorgt werden. Neben der medizinischen Versorgung sind Schutz und Geborgenheit ganz wichtig für die weitere Entwicklung der Frühchen. Mit zwei komfortablen Stillsesseln, die ein gutes Bonding zwischen Eltern und Kind fördern sollen, hat der Verein Sterntaler die Ausstattung der Frühchenstation schon vor einigen Jahren ergänzt.

Neue Ausstattung

Hinzu kamen inzwischen noch 40 Betthimmel und zwölf Inkubatorenabdeckungen in warmen Farben, die laut Mitteilung den neuestens Klinik- und Hygienestandards entsprechen. Die jüngste Anschaffung, die der Verein ermöglicht hat, sind zwei „Lärmampeln“ für die Kinderintensivstation. Während die kleinsten Patienten eine möglichst ruhige, ungestörte Entwicklungsumgebung benötigen, besteht für die Mitarbeiter und Eltern die Notwendigkeit, sich mehrfach miteinander zu besprechen und sich im Team, zum Beispiel bei Übergaben, Visiten und diagnostischen Maßnahmen, auszutauschen.

Sprechstunde der Ambulanten Stillberatung Die Lärmampeln sollen die geräuschempfindlichen Frühchen auf der Kinderintensivstation schützen. Die Sprechstunden der Ambulanten Stillberatung sind montags und mittwochs von 8 bis 15.30 Uhr auf der Kinderambulanz-Ebene im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke. Hausbesuche sind mit Anmeldung und Terminvereinbarung unter Telefon 02330/62-2346 oder auch per E-Mail an stillberatung@gemeinschaftskrankenhaus.deebenfalls möglich.

Dieser Austausch in der Gruppe erzeugt nachweislich Geräuschpegel, die das für die optimale Entwicklung der Kinder empfohlene Maß häufig weit überschreitet und als Lärm bezeichnet werden kann. Frühgeborene reagieren höchst empfindlich auf jegliche Lärmquellen und zeigen sofort Stresszeichen, da der Lärm für diese Patientengruppe mit Schmerz gleichzusetzen ist. Mit den nun angeschafften Lärmampeln sollen alle im Raum befindlichen Personen durch ein optisches Signal auf die Überschreitung einer bestimmten Lautstärke aufmerksam gemacht werden.

Ambulante Stillberatung

Sorgen und Ängste um die weitere Entwicklung des Kindes sind in dieser Zeit ein ständiger Begleiter der Eltern. Wenn dann der lang ersehnte Tag der Entlassung aus der Klinik endlich da ist, verursacht er nicht selten gemischte Gefühle bei Mutter und Vater. Was, wenn das Baby nicht richtig trinkt und zunimmt? Wer kann uns weiterhelfen und unterstützen? Die Liste der Fragen, Sorgen und Nöte von Frühchen-Eltern ist lang. In diesem Fall stehen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der ambulanten Stillberatung, bei einem Sterntaler-Projekt den Familien beratend zur Seite. Unterstützt werden dort alle Familien, die es wünschen. Ihre Kinder müssen nicht im Gemeinschaftskrankenhaus geboren oder Frühchen sein.

