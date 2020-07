Ein Blick in das Forschungsinstitut Technologie und Behinderung (FTB) der Evangelischen Stiftung Volmarstein.

Jahresbericht Landschaftsverband gibt viel Geld an Behindertenhilfe Wetter

Wetter/Herdecke/Ennepe-Ruhr. Jahresbericht vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe: 27,3 Mio. Euro gab es für die Evangelische Stiftung Volmarstein und das Frauenheim Wengern.

Herdecke: null Euro. Wetter: 27,3 Millionen Euro. Diese Zahlen aus dem Jahresbericht 2019 des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) deuten auf ein großes Ungleichgewicht hin. Beim zweiten Blick zeigt sich, dass diese öffentlich-rechtliche Körperschaft gleichwohl Gelder recht gleichmäßig im Ennepe-Ruhr-Kreis verteilt hat.

Zunächst die Aufklärung der zwei sehr unterschiedlichen Summen für die zwei Städte. Wetter erhielt vom LWL im vergangenen Jahr den höchsten Betrag aller neun EN-Kommunen in der Sparte „Eingliederungshilfe an Einrichtungen und Leistungsanbieter auf Gemeindeebene“ (ohne heilpädagogische Kindertageseinrichtungen). Die Rede ist natürlich von der Evangelischen Stiftung Volmarstein und dem Frauenheim Wengern, die sich seit Jahren über Zuwendungen vom Landschaftsverband freuen und darauf auch angewiesen sind. Rund 55 Prozent der insgesamt 96,1 Mio. Euro Eingliederungshilfe gab es 2019 nach dem Standortprinzip für fünf solcher Institutionen an Ennepe und Ruhr, darunter beispielsweise auch die AWO-Werkstätten.

Damit der Blick zur Gesamtaufteilung. Der Landschaftsverband hat laut Mitteilung 2019 rund 164,5 Millionen Euro (2018: 158 Mio. Euro) im hiesigen Kreis ausgegeben. Als LWL-Mitglied zahlte dieser im selben Jahr einen Mitgliedsbeitrag von rund 82,4 Millionen Euro (2018: 82,8 Millionen Euro) an den Kommunalverband. Die Differenz zwischen Ausgaben und Einzahlung stamme im Wesentlichen aus zusätzlichen Bundes- und Landesmitteln.

Das erklärten jetzt die in der LWL-Landschaftsversammlung vertretenen Abgeordneten aus dem EN-Kreis, Klaus Baumann, Willibald Limberg, Dr. Arnim Brux, Barbara Lützenbürger, Rainer Peitz und Karen Haltaufderheide.

Die Corona-Krise habe der LWL bisher gut überstanden, so die Abgeordneten weiter. Nur sehr wenige Patienten oder Heimbewohnerinnen, für die der LWL sorge, seien mit dem Virus infiziert gewesen.

Im vergangenen Jahr unterstützte der LWL mit dem größten Teil des Geldes behinderte und pflegebedürftige Menschen. Insgesamt flossen den Angaben zufolge rund 95 Millionen Euro (2018: 93,6 Mio.) in diese sozialen Aufgaben. Menschen mit Behinderung sollen durch die finanzielle Unterstützung möglichst gleichberechtigt und selbstbestimmt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Der LWL fördere das ambulant betreute Wohnen als Alternative zum stationären Leben im Wohnheim. Im vergangenen Jahr unterstützte der Kommunalverband deshalb 1451 (2018: 1441) Menschen dabei. 2019 zahlte der LWL demnach im EN-Kreis für 805 (2018: 811) Wohnheimplätze.

Außerdem finanzierte er 1206 (2018: 1168) Arbeitsplätze in Werkstätten für Menschen mit wesentlicher Behinderung. Betriebe, die – gemessen an ihrer Mitarbeiterzahl – zu wenige schwerbehinderte Menschen beschäftigen, entrichten eine Ausgleichsabgabe. Aus diesen Mitteln investierte das LWL-Inklusionsamt Arbeit im vergangenen Haushaltsjahr rund 1,1 Millionen Euro (2018: 980.000 Euro).

196 Kinder mit Behinderungen aus dem EN-Kreis besuchten 2019 einen Förderschulkindergarten oder eine Förderschule des LWL (2018: 202). Rund 1,9 Millionen Euro (2018: 1,7 Mio.) zahlte der Landschaftsverband dafür, dass 223 (2018: 216) Kinder mit Handicap zusammen mit ihren Altersgenossen ohne Behinderung eine von 108 (2018: 96) Regel-Kindertageseinrichtungen besuchen konnten.

Überweisungen an Jugendämter

Übrigens ging auch Herdecke nicht leer aus. Der LWL überwies der Stadt bzw. dem Jugendamt 2019 etwas mehr als vier Millionen Euro (Wetter: 4,5 Mio.) zur Förderung der Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder, zur Unterstützung der inklusiven Erziehung, zur Kinder- und Jugendförderung sowie zur Förderung der Erziehung in der Familie. Solche Geldbeträge zur Jugendhilfe erhielten auch alle anderen EN-Kommunen, Witten sogar mehr als 21 Millionen Euro.