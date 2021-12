Landstraße 675 von Herdecke nach Wetter ab Montag befahrbar

Wetter/Herdecke. Die Arbeiten an einem Hang am Harkortsee gehen so gut voran, dass die Straßensperre zwischen Wetter und Herdecke auf der L675 am Montag endet.

Die Hangsicherungsarbeiten an der Wetterstraße bzw. der Landstraße 675 sind so weit fortgeschritten, dass ab Montag, 13. Dezember, die Vollsperrung dort aufgehoben werden kann. Das soll laut Mitteilung der Stadt Wetter im Laufe des Tages erfolgen. Ab dann heißt es wieder freie Fahrt für Autos zwischen Wetter und Herdecke. Wann die Buslinien dort wieder auf der gewohnten Strecke verkehren, kläre sich in Kürze.

Ruhrtalradweg bleibt abgeriegelt

Die Rodung begann am 29. November, die Straßensperrung sollte eigentlich am 23. Dezember enden. Doch die Maßnahme im oberen Abschnitt ließ sich zehn Tage früher fertig stellen als geplant. Die Freigabe gelte ab Montag aber nur für die L675, die Sperrung des Ruhrtalradwegs dauert dagegen noch an.

Wie der Hang demnächst genau gesichert wird, will die Stadt Wetter bald ebenfalls mitteilen. (gerb)

