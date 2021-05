Landtagswahl: Herdecker SPD einstimmig für Nadja Büteführ

Herdecke. Die Landtagsabgeordnete Nadja Büteführ will erneut kandidieren und bekam Rückendeckung ihrer SPD Herdecke. Zudem will sie Innenstädte stärken.

Die Delegiertenversammlung der SPD Herdecke hat in einer Videokonferenz den Beschluss des Stadtverbandsvorstands einstimmig bestätigt, Dr. Nadja Büteführ wieder für den Landtagswahlkreis 106, Ennepe-Ruhr-Kreis II (Witten/Herdecke) aufzustellen. Die SPD Herdecke stehe voll hinter ihrer Kandidatur, weil sie in den bisherigen vier Jahren ihrer Abgeordnetentätigkeit viel für den Wahlkreis vor Ort und in Düsseldorf geleistet habe. Der Vorstand der SPD-Herdecke blicke mit Zuversicht auf die Wahlkreis-Delegiertenversammlung am 29. Juni mit den Wittener Genossinnen und Genossen. Dort wird abschließend über die Kandidatur für die Landtagswahl 2022 befunden.

Ein aktuelles Betätigungsfeld ist die Innenstadtförderung. Schon vor der Corona-Krise seien die Stadtzentren vielerorts in einer schwierigen Situation gewesen. Deshalb habe die SPD-Fraktion im Landtag NRW nun ein unbürokratisches Hilfsprogramm in Höhe von insgesamt 500 Millionen Euro zur Sicherung lebenswerter Innenstädte in NRW beantragt.

Dr. Nadja Büteführ und ihr Fraktionskollege Prof. Dr. Rainer Bovermann, zu dessen Wahlkreis auch die Stadt Wetter gehört, unterstützen den Vorstoß ihrer Fraktion. „Mit den Geldern aus dem Hilfsprogramm sollen Unternehmen dabei unterstützt werden, Leerstand zu verhindern. Auch der Kauf und Umbau leerstehender Gebäude sowie die Erstellung von Entwicklungskonzepten, Marketingmaßnahmen und die Unterstützung von Interessengemeinschaften können damit finanziert werden“, teilten die Abgeordneten vor einigen Tagen mit. Zudem sollen auch die Förderung des regionalen Onlinehandels sowie Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes berücksichtigt werden.

„Sollte der Landtag unserem Antrag zustimmen, würde die Stadt Herdecke insgesamt 355.469 Euro erhalten, und für Wetter wären es 391.154 Euro“, erklärt Rainer Bovermann. Mit dem vorgeschlagenen Förderprogramm möchte die SPD-Fraktion die Lebensqualität in den Städten und Gemeinden erhalten und drohende Arbeitsplatzverluste verhindern.

„Öffentliche Investitionen in die Stadtmitten sind besonders geeignet, um zusätzliche private Investitionen auszulösen“, begründet Bovermann die Initiative. Die von der schwarz-gelben Landesregierung geschaffenen Modellprojekte für die Zentren ausgewählter Kommunen reichten nicht aus, so Nadja Büteführ. „Die Fördersumme ist insgesamt viel zu gering, und das bürokratische Antragsverfahren belastet die Städte und Gemeinden zusätzlich zu den ohnehin schon großen Herausforderungen.“

