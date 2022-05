Landtagswahl Wetter/Herdecke: Erste Ergebnisse und SPD vorn

Wetter/Herdecke. Welche Ergebnisse gibt es bei der NRW-Landtagswahl in Wetter und Herdecke? Im Newsblog berichtet die Lokalredaktion aktuell aus beiden Städten.

Welche Politiker können an diesem Sonntag mit der Sonne um die Wette lachen? Bei bestem Wetter läuft auch in der Harkortstadt und Herdecke die NRW-Landeswahl. In diesem Newsblog gibt es aktuelle Informationen zum Stand der Dinge.

18.55 Uhr: Für den gesamten Ennepe-Ruhr-Kreis liegen erste Zahlen vor. Im Wahlkreis Witten/Herdecke (106) zeichnet sich ein SPD-Sieg ab, Direktkandidatin Dr. Nadja Büteführ von den Herdecker Sozialdemokraten liegt vor Sarah Kramer von der CDU, es folgt die Grüne Verena Schäffer. Das gleiche Bild bei den Zweitstimmen.

18.41 Uhr: Die ersten Ergebnisse der Landtagswahl aus Wetter liegen vor. Dort gibt es ein bisher eindeutiges Voting für die Direktkandidatin Kirsten Stich (SPD). Sie bekam bisher 43,63 Prozent der ausgezählten Stimmen. Christian Brandt (CDU) liegt dahinter mit 23,11 Prozent der Stimmen. Auf Platz 3 befindet sich derzeit Alexander Karsten (Grüne) mit 19,34 Prozent.

18.36 Uhr: Die erste Schnellmeldung aus Wetter ist da…. Trommelwirbel… Sie betrifft die Integrationswahl. Dort liegt das Bündnis „Ich Du Wir Wetter“ mit 47,06 Prozent der Stimmen vor „Alle Wetter!“ mit 36,97 Prozent der Stimmen. Der Einzelbewerber Haering bekommt 15,97 Prozent der Stimmen.

18.35 Uhr: Im Veranstaltungszentrum der Stadt Wetter gibt es eine Großleinwand laufen, auf der im Laufe des Abends Ergebnisse zu sehen sind.

So sieht es kurz nach Schließung der Wahllokale im Veranstaltungszentrum der Stadt Wetter am Bahnhof aus. Foto: Yvonne Held

Noch interessiert sich niemand dafür, wie das Foto gegen 18.10 Uhr beweist. Erste Reaktionen gibt es aus Witten, das mit Herdecke den Wahlkreis 106 Ennepe-Ruhr II bildet. Die Kollegen der WAZ berichten von einem Riesenjubel bei den Grünen nach der ersten Prognose. Auf 15 Prozent hatten sie gehofft, nun scheinen sie darüber zu liegen. Allerdings bereitet die Frage nach der möglichen Koalition Sorge – denn die meisten Wittener wünschen sich Rot-Grün. Das scheint nun fraglich. Lange Gesichter hingegen bei der SPD nach der ersten Prognose: Ein paar Seufzer sind im Maschinchen Buntes zu hören, als die ersten Nachrichten um 18 Uhr über die Bildschirme flackern. Der heimische Bundestagsabgeordnete Axel Echeverria gibt sich aber zuversichtlich, das Mandat vor Ort doch noch zu holen. Das sei sein Gefühl nach sechs Wochen Wahlkampf, sagt er.

18.15 Uhr: Die Forschungsgruppe Wahlen hat im Auftrag des ZDF in Herdecke noch eine zweite Umfrage-Station eingerichtet, und zwar in der Hugo-Knauer-Schule in Ende. Derweil hatten die Organisatoren der Stadt viele Probleme, genügend Wahlhelfer am Sonntag einzusetzen. „Durch Corona und andere Krankheiten gab es im Verlauf der Woche einige Absagen, heute am Morgen kamen auch noch drei Ausfälle hinzu“, erklärt Fabian Haas. „Sonst lief den Tag über alles gut.“

Kontakte zu den Wahllokalen: Im Bürgerbüro der Stadt Herdecke laufen bei Fabian Haas (hinten) und Tobias Föllinger die Drähte zusammen. Foto: Steffen Gerber

17.50 Uhr: Die Wahllokale schließen in wenigen Minuten. Die Wahlbeteiligung in Herdecke lag gegen 17 Uhr bei rund 57 Prozent. Werden die 60 Prozent noch geknackt?

16.50 Uhr: Der Landeswahlleiter meldet indes eine Wahlbeteiligung bis zum Nachmittag von rund 53 Prozent. Im Vergleich zur Landtagswahl 2017, bei der bis 16 Uhr rund 59 Prozent zur Wahl gingen oder an der Briefwahl teilnahmen, ist die Wahlbeteiligung damit geringer, wobei der Anteil der Briefwählerinnen und Briefwähler (2017: 14,2 %) mit rund 27 Prozent höher ist. Die Wahllokale schließen pünktlich um 18 Uhr. Erste Resultate aus den nordrhein-westfälischen Wahlkreisen werden gegen 20.30 Uhr erwartet.

16.40 Uhr: In Herdecke liegt die Wahlbeteiligung um 14 Uhr bei 47,99 Prozent, heißt es aus dem Bürgerbüro. Ein Thema in fast allen Wahllokalen: Maske tragen oder nicht. „Die meisten kommen ohne herein“, sagen Karin Striepen und Marc Schulte vom Helfer-Team im Westender Wahllokal Zu den Brauckstücken. Einige Meter weiter, am Dörthe-Krause-Institut des Gemeinschaftskrankenhauses, tauchen hingegen recht viele mit einer Gesichtsbedeckung auf. „Das hängt auch vom Alter ab, viele Senioren tragen weiter Maske, auch hier“, so Wahlhelfer Peter Heusser.

15.30 Uhr: Wer den Eingang des Dörthe-Krause-Instituts am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke betritt, kann gewissermaßen an einer zweiten Abstimmung teilnehmen. Und zwar an jener der Forschungsgruppe Wahlen, die im Auftrag des ZDF immer wieder ein Stimmungsbild ermittelt.

In Herdecke ermitteln Anja und Andreas Rotter aus Witten ein Stimmungsbild für die Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des ZDF. Foto: Steffen Gerber

Direkt neben der Tür sitzen Anja und Andreas Rotter und bieten Formulare an. Auf denen machen Wählende freiwillig ihre Kreuzchen bei der Erst- und Zweitstimme, zudem können sie anonym Angaben zum Geschlecht, Alter, Schulabschluss, Konfession und Kirchenbezug machen. Nach einem abschließenden Hinweis, wem sie ihre Stimme 2017 bei der letzten Landtagswahl gegeben haben, können sie das Papier in eine Urne werfen.

„Wir erkennen meist schon bei der Begrüßung, wer hier mitmacht“, sagen Anja und Andreas Rotter, die jeden dritten Wähler ansprechen und meistens eine Zusage zur Teilnahme erhalten. Fünf Mal leeren sie heute ihre Urne und geben Ergebnisse sowie Daten nach Mannheim zur Forschungsgruppe durch. Von 7.30 bis mindestens 18 Uhr betreuen sie ihren Stand mit Info-Material und Urne, dafür erhalten sie eine Vergütung. „Es ist Voraussetzung, dass niemand aus dem gleichen Wahlkreis die Umfrage betreut, am besten Externe so wie wir. Unsere Zwischendurch-Ergebnisse verraten wir nicht, das könnte beeinflussend sein.“

Bei der Landtagswahl im Geschwister-Scholl-Gymnasium in Wetter herrscht am Nachmittag gähnende Leere. Foto: Yvonne Held

Derweil wirft ein Wähler sein Formular in die Papp-Box. Warum er bei dieser Aktion mitmacht, will die Redaktion von dem Mann wissen. Antwort: „Warum nicht?“

15 Uhr: Zu diesem Zeitpunkt des Nachmittags ist an der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße in Oberwengern nicht allzu viel los. Erwartete Schlangen vor dem Wahllokal im Geschwister-Scholl-Gymnasium (einem von insgesamt 17 in Wetter, hinzu kommen mittlerweile sechs Bezirke für die vielen Briefwähler und zwei für den Integrationsrat) blieben aus. Die Wahlbeteiligung liegt hier laut Aussage der dortigen Wahlhelfer bei derzeit knapp 50 Prozent. Einen offiziellen Zwischenstand zur Wahlbeteiligung in Wetter gibt es nicht.

14.30 Uhr: Im Dörthe-Krause-Intsitut üben zwei Senioren Kritik an der Wegführung zum Wahllokal. „Das ist schlecht ausgeschildert“, sagen die zwei Wählenden und bemängeln, dass der Parkplatz für Menschen mit Behinderung ebenfalls nicht gut erkennbar war. Ein Wahlhelfer, der Univ.-Prof. Dr. Peter Heusser, reagiert umgehend und befestigt ein Schild an den besagten Stellplätzen am Gehard-Kienle-Weg.

Im Bezirk 040 Rostesiepen erleben die Wahlhelfer im Kindergarten (Zu den Brauckstücken 2) einen entspannten Vormittag Foto: Steffen Gerber

14 Uhr: Der Vormittag war recht ruhig, berichten die drei Wahlhelfer im Herdecker Bezirk 040 Rostesiepen in Westende. Im Kindergarten Zu den Brauckstücken 2 kamen bis kurz vor 12 Uhr 110 Bürger von möglichen 663 Wahlberechtigten zur Stimmabgabe, 269 hatten sich zuvor für die Briefwahl entschieden. „Wir haben bisher nur gefrühstückt und wählen jetzt“, sagt ein Paar, ehe es zu den Kabinen geht. Zwei Senioren betreten kurz darauf das Wahllokal und sagen: „Wir wollen gleich grillen, zuvor das hier noch erledigen.

13 Uhr: Landeswahlleiter Wolfgang Schellen teilte am Mittag mit, dass bis 12 Uhr die Wahlbeteiligung in acht ausgewählten Kreisen und kreisfreien Städten Nordrhein-Westfalens im Durchschnitt bei knapp 36 Prozent lag. Die Stichproben wurde durchgeführt in den Kreisen Düren und Gütersloh, im Rhein-Kreis Neuss sowie in den kreisfreien Städten Düsseldorf, Duisburg, Essen, Köln und Mülheim an der Ruhr.

Der Stimmzettel für Wetteraner. Foto: Yvonne Held

Im Vergleich zur Landtagswahl 2017, bei der bis 12 Uhr etwa 34 Prozent zur Wahl gingen oder an der Briefwahl teilnahmen, ist die Wahlbeteiligung damit in diesen ausgewählten Bereichen etwa gleich hoch. Die landesweite Wahlbeteiligung inklusive der Briefwahl hatte 2017 am Ende des Wahltages bei 65,2 Prozent gelegen.

Landeswahlleiter Wolfgang Schellen ruft alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger nochmals auf, an der Wahl teilzunehmen: „Mit Ihrer Stimmabgabe machen Sie von einem wesentlichen Teilhaberecht unserer Demokratie Gebrauch. Sie können so Einfluss auf die Zusammensetzung des neuen Landtags und damit auf die künftige Landespolitik in Nordrhein-Westfalen nehmen.“ Die Wahllokale sind noch bis 18 Uhr geöffnet. Bis dahin können Briefwähler auch noch den roten Wahlbrief bei ihrer Kommune (Wahlamt) abgeben, wenn sie die rechtzeitige Versendung mit der Post verpasst haben sollten.

Die wichtigsten Hintergrund-Informationen aus Herdecker und Wetteraner Sicht gibt es >>>> hier in diesem Vorbericht

