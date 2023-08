Langer Tisch: Gemeinsam schlemmen auf Wengeraner Viadukt

Wengern. Besonderes Gastro-Erlebnis unter freiem Himmel: Wo sonst Spaziergänger flanieren, baut die Werbegemeinschaft Wengern eine lange Tafel auf.

Eine lange Tafel auf dem Viadukt in Wengern. Platz für Familie, Freunde und Bekannte. Zeit zum gemeinsamen Essen und Trinken: All das verspricht die Veranstaltung „Wengerns langer Tisch“, zu dem die Werbegemeinschaft Wengern am Samstag, 9. September, gemeinsam mit der Stadt Wetter und dem Stadtmarketing Wetter e.V., einlädt.

In einer Zeit, in der soziale Begegnungen und gemeinsame Erlebnisse oft zu kurz kommen, soll die Veranstaltung das Miteinander stärken. Ursprünglich als Teil der Feierlichkeiten zum städtischen Jubiläum geplant, musste die Veranstaltung leider aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Nun ist es endlich möglich, dieses Ereignis nachzuholen.

Tische reservieren

„Wengerns langer Tisch“ verspricht eine Mischung aus Essen und Trinken, angeregten Gesprächen und Zeitvertreib für Menschen jeden Alters. Zwischen 15 und 21 Uhr steht die Tafel unter freiem Himmel bereit. Die Tische für das Event müssen im Voraus reserviert werden. Wer mit dabei sein und an der langen Tafel Platz nehmen möchte, hat dazu zwei Zeitfenster zur Auswahl: von 15 bis 18 und von 18 bis 21 Uhr. Ein Tisch kann mit bis zu acht Personen besetzt werden. Die Kosten liegen bei 20 Euro. Wer einen der Tische reserviert hat, kann eigene Leckereien mitbringen. Dabei ist das Glasverbot zu beachten, das während der gesamten Veranstaltung gilt und von den Veranstaltern konsequent umgesetzt wird.

Neben den mitgebrachten Speisen und Getränken haben die Besucherinnen und Besucher zudem auch die Möglichkeit, vor Ort Kaffee, Kuchen und eine Auswahl an Getränken zu erwerben. Die Erlöse aus diesen Verkäufen fließen in das Projekt selbst. Die evangelische Kirchgemeinde Wengern unterstützt die Veranstaltung, Freiwillige übernehmen den Verkauf von Kaffee und Kuchen bis 18 Uhr.

Die Tische können im Büro des Stadtmarketing-Vereins in der Kaiserstraße 70 in Alt-Wetter oder in der Elfen-Apotheke in der Osterfeldstraße 25 in Wengern reserviert und vorab bezahlt werden. Für freie Tische wird es an dem Veranstaltungstag eine Abendkasse geben. Für die Anreise zum Viadukt kann gerne das Rad genutzt werden. Wer mit dem Auto kommt, dem stehen verschiedene Parkmöglichkeiten zur Verfügung, zum Beispiel am Gemeindehaus der evangelischen ­Kirche, am Friedhof, auf dem Davidis-Platz oder entlang der Schmiedestraße.

