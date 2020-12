Last-Minute Geschenke im EN-Kreis online kaufen

Ennepe-Ruhr. Online einkaufen und doch die Händler vor Ort unterstützen. Auf dem Portal Ennepe-Ruhr liefert, geht beides.

Nur noch wenige Tage bis Weihnachten und längst nicht alle Geschenke zusammen? Wer hier mit „ja“ antworten muss, der sucht im Lockdown online nach dem, was noch fehlt und landet dabei in der Regel mit wenigen Klicks auf den Seiten bekannter Versandriesen, vorzugsweise mit A oder auch mit Z.

Ebenso einfach, aber mit Umsatzvorteilen für Einzelhändler und Betriebe im Ennepe-Ruhr-Kreis geht es auf der Plattform „Ennepe-Ruhr-liefert“. Hier haben Interessierte trotz geschlossener Ladentüren die Chance, bei ihnen bekannten Händlern aus ihrer Umgebung einzukaufen, sie so zu unterstützen und Arbeitsplätze zu sichern.

Plattform gibt es seit dem Frühjahr

Mit der Plattform hatte die Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr bereits im Frühjahr auf den ersten Lockdown reagiert, sie in den Folgemonaten immer weiter ausgebaut. Über 550 Unternehmen haben sich registriert und ihre Angebote und Services veröffentlicht. Jetzt in den letzten Tagen des Weihnachtsgeschäftes könnten sie erneut von ihrer Online-Präsenz profitieren, zumindest Teile des Umsatzes retten und damit Existenzsorgen verringern. „Viele Händler aber auch Gastronomen zeigen seit Monaten, wie mutig und kreativ sie neue Wege gehen, um Kunden unabhängig vom Besuch im Ladenlokal etwas zu bieten und sie zu binden. Jeder Bürger sollte das honorieren“, wirbt Jürgen Köder, Geschäftsführer der EN-Agentur, dafür, lokale Geschäfte zu unterstützen und ein Zeichen der Verbundenheit zu Region und Menschen zu setzen.

Zentrale Adresse

„Ennepe-Ruhr-liefert“ ist für alle zwischen Breckerfeld und Hattingen, Herdecke und Schwelm die zentrale Adresse unter der abrufbar ist, was Vor-Ort lieferbar gemacht wurde.

Eine regionale Angebots- und Informationsflut, die es so geballt nur für wenige Kreise und Städte gibt. Oder - mit anderen Worten: Einfacher ist lokales Einkaufen nur mit geöffneten Ladentüren. Und so funktioniert www.ennepe-ruhr-liefert.de für Kunden: Branche auswählen, Anbieter in der Liste durchscrollen, per Telefon oder elektronisch Kontakt aufnehmen. Lieferaufträge persönlich mit dem Händler besprechen Unternehmer, Einzelhändler oder Dienstleister, die zukünftig auf der Seite präsent sein wollen, finden auf der Internetseite sowohl ein entsprechendes Formular als auch Kontaktdaten.