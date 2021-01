Lasten E-Bike aus Hausflur in Wetter gestohlen

Wetter Dreister Diebstahl in Wetter: Das E-Lasten-Bike war in einem Hausflur abgestellt und ist dort nun entwendet worden.

Wetter. Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Freitag bis

Samstag Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Karlstraße und dem dortigen

Hausflur. Die Täter hebelten die Hauseingangstür auf und gelangten so in das

Haus. Sie entwendeten ein im Hausflur abgestelltes Lasten-E-Bike und flüchteten

damit in unbekannte Richtung. Bei dem E-Bike handelt es sich um ein rotes Bike

der Marke Riese und Müller, Typ Packster 40. Das Rad hat einen Wert von 3500

Euro.

Wichtig ist, dass man die Rahmennummer seines Fahrrades kennt und sie der

Polizei mitteilt. Mit der Buchstaben- und Zahlenkombination kann die Polizei den

Eigentümer des Fahrrades zuordnen und gegebenenfalls bei einer Kontrolle den

Dieb überführen. Der sogenannte Fahrradpass beinhaltet alle Daten, die die

Polizei zum Wiederfinden Ihres Fahrrades benötigt. Auch für die Versicherungen

sind die Daten nicht unwichtig.